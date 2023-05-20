عائلة المرحوم النقابي أحمد حجازي تشكر نواب وفعاليات صيدا على مواساتها في عزاء فقيدها

Advertisement

أصدرت عائلة المرحوم المناضل، نائب رئيس إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، أحمد حجازي، بياناً، شكرت فيه كل من شاركها في عزاء فقيدها، سواءً عبر الحضور شخصياً أو عبر الإتصال الهاتفي.وقالت العائلة في بيانها: "بإسمنا وبإسم رابطة آل حجازي وآل سلامة، نتقدّم بالشكر لكلّ من شاركنا في عزاء فقيدنا المرحوم أحمد حجازي، كما نتقدَّم بالشكر لمن وقف إلى جانبنا في هذا المُصاب الجلل ونخصُّ بالذكر: السيدة بهية الحريري، نواب صيدا عبد الرحمن البزري وأسامة سعد، تيار المستقبل، رابطة آل حجازي، إتحاد نقابات العُمال والمستخدمين في لبنان الجنوبي، صندوق الزكاة - صيدا، منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلمانيّ، الإتحاد العمالي العام في محافظة لبنان الجنوبي، حزب الله، صندوق الزكاة - صيدا، الجماعة الإسلامية، الفصائل الفلسطينية في صيدا، جمعية "تُجار صيدا"، الأحزاب الوطنية في صيدا والجنوب، مخاتير وفاعليات صيدا والجوار، أهلنا في صيدا وبرجا، والكثير من المحبين وكل من كان معنا قلباً وقالباً".وختم البيان: "رحمَ الله الفقيد وأسكنهُ فسيح جناته، ونُعاهد الفقيد أن يبقى إرثه الإنسانيُّ والوطني محفوظاً دائماً وأبداً".