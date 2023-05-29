تشييع ليلى فلحة شقيقة المدير العام لوزارة الاعلام في ميس الجبل

شيعت بلدة ميس الجبل وآل فلحة قبل ظهر اليوم المرحومة الحاجة ليلى محمد فلحة (شقيقة المدير العام لوزارة الاعلام الدكتور حسان فلحة).



وشارك في التشييع عدد من الفعاليات والعلماء ورجال الدين، وفد من وزارة الاعلام ضم: مدير "الوكالة الوطنية للاعلام" زياد حرفوش، مدير إذاعة "لبنان" محمد غريب، مدير الدراسات والمنشورات اللبنانية خضر ماجد، رئيس دائرة الشؤون المالية فادي عليان، رئيس دائرة الاستثمار في مديرية الاذاعة علي العشي وحشد من العائلة والأحبة ومعزون.

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وانطلق موكب التشييع من أمام منزل العائلة في البلدة وجاب الطريق العام وصولا إلى جبانة البلدة. وأم الصلاة على جثمان الراحلة، شقيقها الشيخ ياسر فلحة، ووري في الثرى.