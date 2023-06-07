وفاة السيدة زينب سليم المقدم

انتقلت الى رحمة الله تعالى السيدة زينب سليم المقدم، عقيلة العميد علي عاشور. وجاء في نعوته:

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بسم الله الرحمن الرحيم«يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي إلى ربكِ راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي»صدق الله العلي العظيمانتقلت إلى رحمته تعالى السيدة زينب سليم المقدم، عقيلة العميد علي عاشور، ووالدة المهندس محمد وسام عاشور، وثريا زوجة عبد الإله عاشور، وإيمان ونادين.أشقاؤها: إسماعيل وغازي وأحمد المقدم. شقيقاتها: فردوس، والمرحومة نجاح، وشمس الضحى.توارى الثرى في بلدة شقرا في الجنوب، عند الساعة 4 من بعد ظهر يوم الأربعاء في 7 حزيران 2023.تقبل التعازي بعد الدفن ويومي الخميس والجمعة الواقع في 8 و9 حزيران 2023 في منزل العميد علي عاشور في بلدة شقرا.سيقام ذكرى اسبوع عن روحها الطاهرة نهار السبت الواقع في ١٠ حزيران ٢٠٢٣ الساعة ١١ قبل الظهر في حسينية بلدة شقراوفي بيروت، تقبل التعازي يومي الإثنين والثلاثاء من الساعة 11 قبل الظهر وحتى الساعة 7 مساء في 12 و13 حزيران في فندق لانكاستر ـ إيدن باي ـ الرملة البيضاء.للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.الآسفون: آل عاشور - مقدم- نصور - وخلفوعموم اهالي بلدة شقرا