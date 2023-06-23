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تعازي ووفيات

مواعيد تقبل التعازي بالسيدة زينة حمزة ميقاتي

Lebanon 24
23-06-2023 | 00:30
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غيّب الموت السيدة زينة حمزة ميقاتي، زوجة السيد سعد الله عبد الرزاق ميقاتي. أولادها زياد زوجته ميرنا وليد قمر الدين، زاهر زوجته دينا فخرالدين
تقبل التعازي اليوم للرجال والنساء في بيروت – قاعة Biel Pavillion من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.
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أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي راجية الله اسكانها فسيح جناته.
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