مواعيد تقبل التعازي بالسيدة زينة حمزة ميقاتي

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غيّب الموت السيدة زينة حمزة ميقاتي، زوجة السيد سعد الله عبد الرزاق ميقاتي. أولادها زياد زوجته ميرنا وليد قمر الدين، زاهر زوجته دينا فخرالدينتقبل التعازي اليوم للرجال والنساء في بيروت – قاعة Biel Pavillion من الساعة الثالثة حتى السابعة مساء.أسرة موقع "لبنان 24" تتقدم من عائلة الفقيدة بأحر التعازي راجية الله اسكانها فسيح جناته.