زوج الزميلة نعمت الدادا في ذمة الله

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يصلى على جثمانه يوم غد الثلاثاء 27 حزيران عقب صلاة العصر في مسجد برج ابو حيدر، ويوارى في الثرى في جبانة الباشورة .تقبل التعازي بعد الدفن في قاعة الجارودي - الباشورة، والثاني والثالث للرجال والنساء بين العصر والمغرب في مركز بيروت الاسلامي الملاصق للزقاق البلاط قاعة الشيخ عبد الرحمن الحوت.أسرة "لبنان24" تتقدم من الزميلة الدادا بأحر التعازي، سائلة الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته.