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تعازي ووفيات

ممثل بري وميقاتي وشخصيات قدموا التعازي للنائب هاشم بوفاة شقيقته

Lebanon 24
02-08-2023 | 07:12
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 تقبل النائب الدكتور قاسم هاشم التعازي بوفاة شقيقته سوسن  في مسجد الخاشقجي في بيروت.  وكان في استقبال المعزين، الى جانب النائب هاشم وأفراد العائلة ، مفتي حاصبيا ومرجعيون القاضي الشيخ حسن دلي ممثلا  مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، قاضي شرع حاصبيا ومرجعيون الشيخ اسماعيل دلي، رئيس جمعية آل هاشم في شبعا رجل الأعمال محمد عقل هاشم، رئيس جمعية "أهدى" رجل الأعمال نزيه حمد، ممثل عن بلدية شبعا عضو المجلس البلدي محمد عواد، رئيس هيئة أبناء العرقوب الدكتور محمد حمدان ووفد من اعضاء الهيئة.
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ومن ابرز المعزين:  النائب قبلان قبلان ممثلا رئيس مجلس النواب نبيه بري، رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان،  نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال القاضي بسام مولوي،  وفد كتلة "الوفاء للمقاومة"  برئاسة النائب محمد رعد، وفد نواب كتلة "التنمية والتحرير" ضم الدكتور فادي علامة، محمد خواجة، علي حسن خليل، وميشال موسى، وفد جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية ضم النائبين الدكتور عدنان طرابلسي وطه ناجي، النواب فيصل كرامي، حسن مراد، جهاد الصمد، هاكوب بقرادونيان، وضاح صادق، الوزراء  السابقون حسن اللقيس، جمال الجراح، مروان شربل، الدكتور محمد جواد، النواب السابقون علي بزي، الدكتور عمار حوري، نوار الساحلي، وفد من كتلة "اللقاء الديموقراطي" ضم  النائبين وائل ابو فاعور وعلي عبدالله ، وفد من نواب "التيار الوطني الحر" ترأسه النائب آلان عون، المدير العام لوزارة الإعلام الدكتور حسان فلحة، وفد من حزب البعث العربي الاشتراكي برئاسة  أمينه القطري علي حجازي،  نائب رئيس جهاز أمن الدولة العميد حسن شقير، اللواء عباس ابراهيم، وفد من العلماء المسلمين، وممثلون عن الاحزاب اللبنانية والفلسطينية والهيئات الاجتماعية والبلدية والاختيارية والاعلامية واهالي بلدة شبعا. 
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