زوجته مهی ودیع زكّا
ابنه جورج زوجته نادين كلزي واولادهما: سارة ونديم
ابنته نادين واولادها نايف ونور السديري
اشقاؤه اولاد المرحوم فؤاد وعائلاتهم
اولاد المرحوم جان وعائلاتهم (في المهجر)
شقيقاته اولاد المرحومة فيوليت زوجة المرحوم اميل زكّا وعائلاتهم
اولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم نبيه سلوم وعائلاتهم
اولاد المرحومة عايدة زوجة المرحوم جورج حداد وعائلاتهم (في المهجر)
ابنة حميه مي ارملة المرحوم الدكتور أوسكار سارة وعائلتها
ابن حمیه لیلی کرم ارملة المرحوم رجا زكّا
وعموم عائلات: بیطار، زكّا، كلزي، السديري، مجدلاني، داوود، سلوم، حداد، کرم، سارة، جريديني وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحوم
ندیم رشید بيطار
المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه ۳۰ آب ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت ۲ ايلول في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، عاليه.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في عاليه ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً. ويوم الاحد ۳ ايلول في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية - بيروت ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.