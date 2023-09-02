ندیم رشید بيطار

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زوجته مهی ودیع زكّاابنه جورج زوجته نادين كلزي واولادهما: سارة ونديمابنته نادين واولادها نايف ونور السديرياشقاؤه اولاد المرحوم فؤاد وعائلاتهماولاد المرحوم جان وعائلاتهم (في المهجر)شقيقاته اولاد المرحومة فيوليت زوجة المرحوم اميل زكّا وعائلاتهماولاد المرحومة لودي زوجة المرحوم نبيه سلوم وعائلاتهماولاد المرحومة عايدة زوجة المرحوم جورج حداد وعائلاتهم (في المهجر)ابنة حميه مي ارملة المرحوم الدكتور أوسكار سارة وعائلتهاابن حمیه لیلی کرم ارملة المرحوم رجا زكّاوعموم عائلات: بیطار، زكّا، كلزي، السديري، مجدلاني، داوود، سلوم، حداد، کرم، سارة، جريديني وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والأسى فقيدهم المأسوف عليه المرحومندیم رشید بيطارالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء الواقع فيه ۳۰ آب ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت ۲ ايلول في كنيسة القديس جاورجيوس للروم الارثوذكس، عاليه.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة في عاليه ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً. ويوم الاحد ۳ ايلول في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الارثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية - بيروت ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الخامسة مساءً.