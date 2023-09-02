ريمون أيوب سمَيرة

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زوجته أوديت شاهينأولاده الدكتور وليد زوجته سيبيل نوتز وأولادهما: فلوريان، صوفي، جوليات وأميليزياد زوجته سمر أبي خليل وأولادهما: كارل ورالفربيعشقيقاه فكتور زوجته هدى عياش وولديهما: كريم وليندا وعائلتاهماالمحامي إدمون زوجته ميريندا حداد وولديهما: المحامي رامي وديماينعون فقيدهم الغالي المرحومريمون أيوب سمَيرةيحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 2 أيلول 2023 في كنيسة مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة (مدافن مارالياس بطينا وطى المصيطبه).تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارميخائيل وجبرائيل المزرعة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأحد 3 أيلول في صالون كنيسة دير مارالياس بطينا وطى المصيطبه، أونيسكو إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.