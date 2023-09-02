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تعازي ووفيات
ريمون أيوب سمَيرة
Lebanon 24
02-09-2023
|
15:33
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زوجته أوديت شاهين
أولاده الدكتور وليد زوجته سيبيل نوتز وأولادهما: فلوريان، صوفي، جوليات وأميلي
زياد زوجته سمر أبي خليل وأولادهما: كارل ورالف
ربيع
شقيقاه فكتور زوجته هدى عياش وولديهما: كريم وليندا وعائلتاهما
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المحامي إدمون زوجته ميريندا حداد وولديهما: المحامي رامي وديما
ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
ريمون أيوب سمَيرة
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 2 أيلول 2023 في كنيسة مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة (مدافن مارالياس بطينا وطى المصيطبه).
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارميخائيل وجبرائيل المزرعة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأحد 3 أيلول في صالون كنيسة دير مارالياس بطينا وطى المصيطبه، أونيسكو إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
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