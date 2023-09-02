Advertisement

تعازي ووفيات

ريمون أيوب سمَيرة

Lebanon 24
02-09-2023 | 15:33
A-
A+
Doc-P-1103539-638292909151738855.jpg
Doc-P-1103539-638292909151738855.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجته أوديت شاهين

أولاده الدكتور وليد زوجته سيبيل نوتز وأولادهما: فلوريان، صوفي، جوليات وأميلي

زياد زوجته سمر أبي خليل وأولادهما: كارل ورالف

ربيع

شقيقاه فكتور زوجته هدى عياش وولديهما: كريم وليندا وعائلتاهما
Advertisement

المحامي إدمون زوجته ميريندا حداد وولديهما: المحامي رامي وديما

ينعون فقيدهم الغالي المرحوم

ريمون أيوب سمَيرة

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر اليوم السبت 2 أيلول 2023 في كنيسة مار ميخائيل وجبرائيل، المزرعة ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة (مدافن مارالياس بطينا وطى المصيطبه).

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون كنيسة مارميخائيل وجبرائيل المزرعة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً، ويوم الأحد 3 أيلول في صالون كنيسة دير مارالياس بطينا وطى المصيطبه، أونيسكو إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:12 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:38 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:06 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:45 | 2023-09-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
15:31 | 2023-09-02
12:45 | 2023-08-25
05:38 | 2023-08-21
00:39 | 2023-08-21
04:04 | 2023-08-16
03:23 | 2023-08-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24