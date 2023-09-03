وفاة الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ

تُوفيت، مساء أمس السبت، الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ، أرملة المرحومة رجب عبد السلام المجذوب الصباغ.

يُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد 3 أيلول 2023 في جامع الغفران - مقبرة صيدا الجديدة، وتُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.