28
o
بيروت
31
o
طرابلس
30
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
18
o
بشري
29
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
وفاة الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ
Lebanon 24
03-09-2023
|
02:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
تُوفيت، مساء أمس السبت، الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ، أرملة المرحومة رجب عبد السلام المجذوب الصباغ.
يُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد 3 أيلول 2023 في جامع الغفران - مقبرة صيدا الجديدة، وتُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان24": وفاة شابين اثر حادث سير مروع عند مفرق دير قانون - راس العين داخل المستشفى اللبناني الايطالي متاثرين بجراحهما
Lebanon 24
"لبنان24": وفاة شابين اثر حادث سير مروع عند مفرق دير قانون - راس العين داخل المستشفى اللبناني الايطالي متاثرين بجراحهما
03/09/2023 10:45:44
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
Lebanon 24
صورٌ مروعة من مكان وفاة لبنانيين في تركيا إثر حريق فندق.. هكذا وقعت الكارثة!
03/09/2023 10:45:44
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
Lebanon 24
لبنانيّون يُحقّقون 50 دولاراً بعد اجتياز الحدود.. كيف ذلك؟
03/09/2023 10:45:44
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أوروبيون ويابانيون قريباً في لبنان!
Lebanon 24
أوروبيون ويابانيون قريباً في لبنان!
03/09/2023 10:45:44
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
وفاة
Advertisement
الأكثر قراءة
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
Lebanon 24
شقراء وبشعر قصير.. فيديو قديم لزوجة عاصي الحلاني ينتشر شاهدوا كيف كانت
04:38 | 2023-09-02
02/09/2023 04:38:44
Lebanon 24
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
Lebanon 24
مُجددا الممثلة السورية الشهيرة تُثير الجدل.. ظهرت بالمايوه تستمتع بوقتها في مصر والجمهور: ليه التعري" (صور)
04:06 | 2023-09-02
02/09/2023 04:06:30
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
Lebanon 24
الدولار يرتفع.. هذه التسعيرة المتداولة عصرا
09:40 | 2023-09-02
02/09/2023 09:40:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
Lebanon 24
أيمن القيسوني: لم أحب أصالة.. وهذه هي زوجته وصيفة ملكة جمال لبنان
07:15 | 2023-09-02
02/09/2023 07:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
Lebanon 24
"إسرائيل" تشتعل.. نتنياهو يأمر بإرسال قوات ضخمة إلى تل أبيب (فيديو)
08:45 | 2023-09-02
02/09/2023 08:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
15:33 | 2023-09-02
ريمون أيوب سمَيرة
15:31 | 2023-09-02
ندیم رشید بيطار
12:45 | 2023-08-25
تفاصيل مراسم التشييع والتعازي.. هذا هو موعد وداع طلال سلمان
05:38 | 2023-08-21
مارغريت انيس المكاري عمة وزير الاعلام في ذمة الله
00:39 | 2023-08-21
الموت يؤلم مصمم أزياء لبناني عالمي.. فقد أعز الناس (صورة)
04:04 | 2023-08-16
رحيل سيّدة فاضلة.. والدة زوجة الوزير الحلبي في ذمّة الله
فيديو
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
Lebanon 24
شقيق باميلا الكيك يتعرّض لإصابة خطيرة.. إليكم ما حصل (فيديو)
00:44 | 2023-09-01
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
Lebanon 24
احفظوا معلوماتكم بـ4 خطوات فقط.. جربوا هذا الفيديو
03:47 | 2023-08-31
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
Lebanon 24
قوته ستتخطى الـ 8 درجات.. تحذير جديد مُرعب للعالم الهولندي: ترقبوا خامس أضخم زلزال خلال 20 عاما
02:30 | 2023-08-29
03/09/2023 10:45:44
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24