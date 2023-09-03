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تعازي ووفيات

وفاة الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ

Lebanon 24
03-09-2023 | 02:27
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تُوفيت، مساء أمس السبت، الحاجة ذكية محمد المجذوب الصباغ، أرملة المرحومة رجب عبد السلام المجذوب الصباغ.
 
يُصلى على جثمانها الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الأحد 3 أيلول 2023 في جامع الغفران - مقبرة صيدا الجديدة، وتُوارى الثرى في مقبرة صيدا الجديدة.
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