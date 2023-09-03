منى نقولا بوخاطر

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إبن الفقيدة فادي عسلي وزوجته نادين جدعون وعائلتهماإبنتها نايلة عسلي وزوجها المحامي جورج نصّار وعائلتهما) في المهجر(شقيقها أنطوان بو خاطر زوجته المرحومة أرليت فرنيني وعائلتهشقيقاتها ساميا بوخاطر أرملة المرحوم عبد الله تماري وعائلتهادنيا بوخاطر زوجة أندره بولص وعائلتهماأحفادها نتاشا نصّار زوجة ريتشارد هاذلت وأولادهما مادلن، كوبر، هاذلتجورج نصّار وز وجته ميغان تيلر و ابنتهما كاثرنأ وسكار عسلي وزوجته جوان حايك وابنتهما ميلاأودري عسلي زوجة ميشال أبي حطب وأولادهما ميكايلا، إنديا، أوليفياكيم عسلي زوجة وديع عون وابنهما جويوعموم عائلات عسلي، بوخاطر، عقل شديد، نصّار، جدعون ، هاذلت، تيلر، حايك، أبي حطب، عون، فرنيني، تماري، بولص، تيان أنسباؤهم في الوطنوالمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةمنى نقولا بوخاطرأرملة المرحوم الدكتور أوسكار عسلييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 5 أيلول 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، مقابل الطبيه .تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 6 الجاري في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ومن الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء .تقبل التعازي يوم الثلثاء 5 الجاري في صالون كنيسة مار منصور للموارنة - النقاش إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.