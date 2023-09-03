إبن الفقيدة فادي عسلي وزوجته نادين جدعون وعائلتهما
إبنتها نايلة عسلي وزوجها المحامي جورج نصّار وعائلتهما) في المهجر(
شقيقها أنطوان بو خاطر زوجته المرحومة أرليت فرنيني وعائلته
شقيقاتها ساميا بوخاطر أرملة المرحوم عبد الله تماري وعائلتها
دنيا بوخاطر زوجة أندره بولص وعائلتهما
أحفادها نتاشا نصّار زوجة ريتشارد هاذلت وأولادهما مادلن، كوبر، هاذلت
جورج نصّار وز وجته ميغان تيلر و ابنتهما كاثرن
أ وسكار عسلي وزوجته جوان حايك وابنتهما ميلا
أودري عسلي زوجة ميشال أبي حطب وأولادهما ميكايلا، إنديا، أوليفيا
كيم عسلي زوجة وديع عون وابنهما جوي
وعموم عائلات عسلي، بوخاطر، عقل شديد، نصّار، جدعون ، هاذلت، تيلر، حايك، أبي حطب، عون، فرنيني، تماري، بولص، تيان أنسباؤهم في الوطنوالمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
منى نقولا بوخاطر
أرملة المرحوم الدكتور أوسكار عسلي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر الثلثاء 5 أيلول 2023 في مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك، طريق الشام، مقابل الطبيه .
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء 6 الجاري في صالون المطرانية إبتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى الساعة الواحدة ومن الساعة الثالثة حتى الساعة السادسة مساء .
تقبل التعازي يوم الثلثاء 5 الجاري في صالون كنيسة مار منصور للموارنة - النقاش إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.