إبن شقيقتها نديم أبو شقرا



وعائلات أبو شقرا، عواد، De Cardenal، رزق، حلبي، أحمر ينعون فقيدتهم المرحومة



كلود توفيق عواد



يحتفل بالصلاة لراحة نفسهاالساعةالحادية عشرة من قبل ظهراليوم الأثنين 4 أيلول في كنيسة مارمنصور للموارنة – النقاش ثم توارى الثرى في مدفن العائلة حصرون الساعة الثانية والنصف مدافن كنيسة السيدة للموارنة.

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