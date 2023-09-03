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تعازي ووفيات

كلود توفيق عواد

Lebanon 24
03-09-2023 | 23:18
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إبن شقيقتها نديم أبو شقرا

وعائلات أبو شقرا، عواد، De Cardenal، رزق، حلبي، أحمر ينعون فقيدتهم المرحومة

كلود توفيق عواد

يحتفل بالصلاة لراحة نفسهاالساعةالحادية عشرة من قبل ظهراليوم الأثنين 4 أيلول في كنيسة مارمنصور للموارنة – النقاش ثم توارى الثرى في مدفن العائلة حصرون الساعة الثانية والنصف مدافن كنيسة السيدة للموارنة.
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