قداس وجناز لراحة نفس ميشال الرياشي

أقامت أسرة الدكتور ميشال خطار الرياشي قداسا وجنازا لراحة نفسه، امس، في حضور آل الرياشي، وحشد شعبي من أهالي بلدة قاع الريم ومدينه زحلة والجوار، ونواب ووزراء المنطقة، وعدد من الفاعليات السياسية والدينية والثقافية والإجتماعية والعلمية والأكاديمية، وممثلين عن القوى والتيارات والحركات السياسية والحزبية، من بينهم رئيس "حزب الوعد" جو إيلي حبيقة.

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ترأس رتبة الجناز رئيس الرهبنة الباسيلية الشويرية قدس الأرشمندريت برنار توما. وألقى عظة في المناسبة أحاطت بحياة الدكتور ميشال خطار الرياشي" الحافلة والزاخرة بالإنجازات العلمية والأكاديمية".

كما أضاء على "دوره التنموي في بلدة قاع الريم من خلال تأسيسه لنادي البردوني الثقافي والرياضي، ودوره في ريادة الحركة السياسية والإجتماعية، ومشاركته ومساهمته في تأسيس تيار "المجتمع المدني" مع المطران الراحل غريغوار حداد، ووضع الأسس العقائدية والتنظيمية للحزب الديموقراطي العلماني "وعد".

كما ألقت كريمته زينة الرياشي كلمة وداع وشكر باسم العائلة، أعقبتها كلمة المدبر في الرهبنة الباسيلية الشويرية الأرشمندريت سابا سعد، قدم فيها العزاء باسم الرهبنة لأفراد أسرة الراحل، معددا فضائله ومزاياه وتأثيره الفكري والأخلاقي على محبيه.

هذا وتتوجه أسرة الراحل الكبير الدكتور ميشال خطار الرياشي بالشكر والتقدير إلى جميع من واساها بمصابها الأليم، سواء كان بالحضور والمشاركة في لبنان أو في أمريكا، أو الإتصال عبر الهاتف أو الرسائل النصية والصوتية.