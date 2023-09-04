الدكتور فريد يوسف عجوب

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زوجة الفقيد نَيلا إيلي دباسأولاده ليلي زوجة مارك توماس وعائلتهمافريديريكدانيأشقاؤه فيليمون وعائلتهالدكتور سليمان وعائلتهالدكتور رشيد وعائلتهشقيقته تريزصهره سليم نصرالله زوج شقيقته المرحومة بدور وأولاده وعائلاتهموالدة زوجته سميرة عبود أرملة المرحوم ايلي دباسأشقاء زوجته وديع وعائلتهفادي وعائلتهالفردوعموم عائلات عجوب، دباس، زيدان، توماس، سعادة، أفريكيان، نصرالله، الياس، عبود، تاجر، كامل، وعموم عائلات بلدة رأس بعلبك وأنسباؤهم في الوطن والمهجرينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحومالدكتورفريد يوسف عجوبالمنتقل الى الآب السماوي يوم الأحد الواقع فيه 3 أيلول 2023 مزوداً بالأسرار الإلهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلثاء 5 الجاري في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، الأشرفية، شارع الغزاليه، أتشيناك ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة سيدة الرجاء – الفنار.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 6 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.