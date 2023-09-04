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تعازي ووفيات

الدكتور فريد يوسف عجوب

Lebanon 24
04-09-2023 | 23:13
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زوجة الفقيد نَيلا إيلي دباس

أولاده ليلي زوجة مارك توماس وعائلتهما

فريديريك

داني

أشقاؤه فيليمون وعائلته

الدكتور سليمان وعائلته

الدكتور رشيد وعائلته

شقيقته تريز

صهره سليم نصرالله زوج شقيقته المرحومة بدور وأولاده وعائلاتهم
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والدة زوجته سميرة عبود أرملة المرحوم ايلي دباس

أشقاء زوجته وديع وعائلته

فادي وعائلته

الفرد

وعموم عائلات عجوب، دباس، زيدان، توماس، سعادة، أفريكيان، نصرالله، الياس، عبود، تاجر، كامل، وعموم عائلات بلدة رأس بعلبك وأنسباؤهم في الوطن والمهجر

ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المرحوم

الدكتور

فريد يوسف عجوب

المنتقل الى الآب السماوي يوم الأحد الواقع فيه 3 أيلول 2023 مزوداً بالأسرار الإلهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلثاء 5 الجاري في كنيسة سيدة الانتقال للروم الملكيين الكاثوليك، الأشرفية، شارع الغزاليه، أتشيناك ثم يوارى الثرى في مدافن كنيسة سيدة الرجاء – الفنار.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم غد الأربعاء 6 الجاري في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً.

الرجاء إبدال الأكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.
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