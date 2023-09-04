فاطمة يوسف بك الزين

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إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومةفاطمة يوسف بك الزينأرملة المرحوم عمر قبطانأشقاؤها المرحومين إسماعيل، عزت، طلعت، عبدالعزيز، النائب السابق عبد المجيد، النائب السابق عبدالكريم، رفعت، النائب السابق عبد اللطيف، جودت، محمدشقيقاتها المرحومات وحيدة، فريحة، عزيزة، منيفة، ندىأولادها المرحوم فادي وعائلته، فيصل وعائلته، فؤاد وعائلته، فتحي وعائلته، المرحوم فوزي وعائلتهسيصلّى على جثمانها الطاهر الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء 6 أيلول 2023 في مسقط رأسها في كفررمان حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازى قبل الدفن وبعده فى منزل العائلة فى كفررمان يوم الاربعاء 6 أيلول 2023.كما تقبل التعازى في بيروت يومي الجمعة والسبت 8 و 9 أيلول 2023 فى نادي خريجي الجامعة الامريكية في الوردية، الحمراء من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.