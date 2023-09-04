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تعازي ووفيات
فاطمة يوسف بك الزين
Lebanon 24
04-09-2023
|
23:15
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إنتقلت إلى رحمة الله تعالى المرحومة
فاطمة يوسف بك الزين
أرملة المرحوم عمر قبطان
أشقاؤها المرحومين إسماعيل، عزت، طلعت، عبدالعزيز، النائب السابق عبد المجيد، النائب السابق عبدالكريم، رفعت، النائب السابق عبد اللطيف، جودت، محمد
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شقيقاتها المرحومات وحيدة، فريحة، عزيزة، منيفة، ندى
أولادها المرحوم فادي وعائلته، فيصل وعائلته، فؤاد وعائلته، فتحي وعائلته، المرحوم فوزي وعائلته
سيصلّى على جثمانها الطاهر الساعة الثانية بعد ظهر يوم الاربعاء 6 أيلول 2023 في مسقط رأسها في كفررمان حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.
تقبل التعازى قبل الدفن وبعده فى منزل العائلة فى كفررمان يوم الاربعاء 6 أيلول 2023.
كما تقبل التعازى في بيروت يومي الجمعة والسبت 8 و 9 أيلول 2023 فى نادي خريجي الجامعة الامريكية في الوردية، الحمراء من الساعة الثالثة بعد الظهر وحتى الساعة السابعة مساءً.
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