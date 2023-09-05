Advertisement

تعازي ووفيات

كمال يوسف سالم في ذمّة الله

Lebanon 24
05-09-2023 | 23:23
A-
A+
Doc-P-1104523-638295783282056314.png
Doc-P-1104523-638295783282056314.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
كمال يوسف سالم

زوجته المرحومة لوس - مارينا دومينغز

ابنه كريم سالم زوجته كلوديا مورالس وولديهما: جواكيم وجوليا

شقيقه عائلة المرحوم ابراهيم يوسف سالم

شقيقته عائلة المرحومة ندى سالم زوجة المرحوم جوزيف حمصي
Advertisement

وعموم عائلات سالم، دومينغز، زهير، مورالس، حمصي، ماجد، ورده، نجار وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغالي المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 31 آب 2023 متمما واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7 ايلول 2023 في كنيسة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - بيروت، ثم يوارى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - بيروت إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:20 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:03 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:28 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:02 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:43 | 2023-09-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:15 | 2023-09-04
23:13 | 2023-09-04
03:54 | 2023-09-04
23:18 | 2023-09-03
23:17 | 2023-09-03
02:27 | 2023-09-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24