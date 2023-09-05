كمال يوسف سالم في ذمّة الله

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زوجته المرحومة لوس - مارينا دومينغزابنه كريم سالم زوجته كلوديا مورالس وولديهما: جواكيم وجولياشقيقه عائلة المرحوم ابراهيم يوسف سالمشقيقته عائلة المرحومة ندى سالم زوجة المرحوم جوزيف حمصيوعموم عائلات سالم، دومينغز، زهير، مورالس، حمصي، ماجد، ورده، نجار وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الإيمان والرجاء بالقيامة فقيدهم الغالي المنتقل الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 31 آب 2023 متمما واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة والنصف من بعد ظهر يوم الخميس الواقع فيه 7 ايلول 2023 في كنيسة مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - بيروت، ثم يوارى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك - طريق الشام - بيروت إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة.