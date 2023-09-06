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تعازي ووفيات
وفاة محمد أحمد موسى جمعة
Lebanon 24
06-09-2023
|
03:32
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غيب الموت محمد أحمد موسى جمعة، والد رئيسة قسم دائرة الاحداث الآنية والريبورتاج في الوكالة الوطنية للإعلام غادة جمعة.
وبمناسبة مرور ثلاثة أيام على وفاته، ستتلى آيات من الذكر الحكيم ومجلس عزاء في قاعة سيد الشهداء كفركلا، الخامسة من عصر اليوم.
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تقبل التعازي في بيروت يوم الاثنين المقبل، في مجمع الامام المجتبى – السان تيريز من الساعة الثالثة والنصف وحتى الساعة السادسة مساء.
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