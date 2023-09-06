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تعازي ووفيات

جوزیف سالم شداد

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:44
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زوجة الفقيد حياة جوزيف الجميل

ابناه هاني شداد وزوجته نينا يانيكوفا وعائلتهما

رامي شداد

ابنته الصيدلي كورين شداد وزوجها المهندس روجيه اسطفان وعائلتهما

اشقاؤه المهندس سعيد شداد وعائلته

المهندس سمير شداد وزوجته نيكول جناوي وعائلتهما
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المحامي ابراهيم شداد وزوجته نينا فرح وعائلتهما

وعائلات شداد، الجميل، يانيكوفا، اسطفان، جناوي، فرح، عيد، عازار، لوكونت، نور وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المرحوم

جوزیف سالم شداد

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 6 ايلول 2023 مزوداً بالاسرار الالهية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ٨ الجاري في كنيسة مار نقولا للروم الأورثوذكس - الاشرفية.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وينقل الجثمان الى مسقط رأسه صور حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة ويوم السبت 9 الجاري تقبل التعازي ابتداءً من الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا - الاشرفية.
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