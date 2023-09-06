جوزیف سالم شداد

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زوجة الفقيد حياة جوزيف الجميلابناه هاني شداد وزوجته نينا يانيكوفا وعائلتهمارامي شدادابنته الصيدلي كورين شداد وزوجها المهندس روجيه اسطفان وعائلتهمااشقاؤه المهندس سعيد شداد وعائلتهالمهندس سمير شداد وزوجته نيكول جناوي وعائلتهماالمحامي ابراهيم شداد وزوجته نينا فرح وعائلتهماوعائلات شداد، الجميل، يانيكوفا، اسطفان، جناوي، فرح، عيد، عازار، لوكونت، نور وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى فقيدهم الغالي المرحومجوزیف سالم شدادالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاربعاء 6 ايلول 2023 مزوداً بالاسرار الالهية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ٨ الجاري في كنيسة مار نقولا للروم الأورثوذكس - الاشرفية.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة صباحاً لغاية الساعة الواحدة من بعد الظهر وينقل الجثمان الى مسقط رأسه صور حيث يوارى الثرى في مدافن العائلة ويوم السبت 9 الجاري تقبل التعازي ابتداءً من الحادية عشرة صباحاً ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالون كنيسة مار نقولا - الاشرفية.