بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى
ننعي اليكم وفاة فقيدنا الغالي
مازن نايف يزبك
المنتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 6/9/2023
زوجته: لين عواضة 03964010
بناته: ساشا وهيا
والده: العميد الركن المتقاعد نايف يزبك 03851830
والدته: المرحومة سلوى ابو حيدر
شقيقته: رلا 03352721
شقيقه: عامر
اعمامه: فضل الله، عبدالله، الدكتور علي
عماته: المرحومة سهام والمرحومة إلهام
اخواله: غازي، حسان 03665540، رغيد والمرحوم فيصل
خالاته: دينا، منى، سلام زوجة العميد الركن المتقاعد علي حرب 03326566
يوارى الثرى اليوم الخميس 7 ايلول 2023 في تمام الساعة الواحدة في جبانة الشياح، حي الجامع.
تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد في بئر حسن، شارع السفارات، بناية الدجي، من الساعة الثالثة بعد الطهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويومي الجمعة والسبت في 8 و9 الجاري في فندق Radisson Blu - سنتر Dunes - الطابق الاول من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.
الآسفون: آل يزبك، آل عواضة، آل ابو حيدر، آل حرب وآل جمال الدين.