مازن نايف يزبك

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالىننعي اليكم وفاة فقيدنا الغاليمازن نايف يزبكالمنتقل الى رحمته تعالى بتاريخ 6/9/2023زوجته: لين عواضة 03964010بناته: ساشا وهياوالده: العميد الركن المتقاعد نايف يزبك 03851830والدته: المرحومة سلوى ابو حيدرشقيقته: رلا 03352721شقيقه: عامراعمامه: فضل الله، عبدالله، الدكتور عليعماته: المرحومة سهام والمرحومة إلهاماخواله: غازي، حسان 03665540، رغيد والمرحوم فيصلخالاته: دينا، منى، سلام زوجة العميد الركن المتقاعد علي حرب 03326566يوارى الثرى اليوم الخميس 7 ايلول 2023 في تمام الساعة الواحدة في جبانة الشياح، حي الجامع.تقبل التعازي بعد الدفن في منزل الفقيد في بئر حسن، شارع السفارات، بناية الدجي، من الساعة الثالثة بعد الطهر ولغاية الساعة السادسة مساءً. ويومي الجمعة والسبت في 8 و9 الجاري في فندق Radisson Blu - سنتر Dunes - الطابق الاول من الساعة الثالثة بعد الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً.الآسفون: آل يزبك، آل عواضة، آل ابو حيدر، آل حرب وآل جمال الدين.