بقلوب مؤمنة بقضاء الله، آل أبو ريشة ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحوم
شافع عمر أبو ريشة
والدته المرحومة منيرة مراد
زوجته سلوى الحسيني
إبنه: المرحوم عمر وإبنته بانا زوجة سليم القاضي
شقيقه ريف وشقيقته المرحومة رفيف
اولاد شقيقه: فهد، فيصل، جنى
اولاد شقيقته: د. سامر، نسرين وداليا مطر
أبناء وبنات خال وخالات الفقيد: ميغيل وديانا مراد وعائلاتهم
ربيعه والمرحوم وليد وفاديا وزياد النصولي وعائلاتهم
عايده وسامي وعلي عامر الخيمي وعائلاتهم
انسباء الفقيد: الاستاذ جميل مطر وسهيلة الرشيد
سيوارى جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس 7 ايلول 2023 في مقبرة الشهداء، بيروت.
بسبب الظروف الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.
الآسفون: آل أبو ريشة، مراد، النصولي، الخيمي، مطر، الرشيد، القاضي وأنسباؤهم.