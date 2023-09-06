Advertisement

تعازي ووفيات

شافع عمر أبو ريشة

Lebanon 24
06-09-2023 | 23:45
A-
A+
Doc-P-1104869-638296660048115060.jpg
Doc-P-1104869-638296660048115060.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بقلوب مؤمنة بقضاء الله، آل أبو ريشة ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحوم

شافع عمر أبو ريشة

والدته المرحومة منيرة مراد

زوجته سلوى الحسيني

إبنه: المرحوم عمر وإبنته بانا زوجة سليم القاضي

شقيقه ريف وشقيقته المرحومة رفيف
Advertisement

اولاد شقيقه: فهد، فيصل، جنى

اولاد شقيقته: د. سامر، نسرين وداليا مطر

أبناء وبنات خال وخالات الفقيد: ميغيل وديانا مراد وعائلاتهم

ربيعه والمرحوم وليد وفاديا وزياد النصولي وعائلاتهم

عايده وسامي وعلي عامر الخيمي وعائلاتهم

انسباء الفقيد: الاستاذ جميل مطر وسهيلة الرشيد

سيوارى جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس 7 ايلول 2023 في مقبرة الشهداء، بيروت.

بسبب الظروف الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.

الآسفون: آل أبو ريشة، مراد، النصولي، الخيمي، مطر، الرشيد، القاضي وأنسباؤهم.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:53 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:13 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:34 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:42 | 2023-09-06 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
23:47 | 2023-09-06
23:45 | 2023-09-06
23:44 | 2023-09-06
06:06 | 2023-09-06
03:32 | 2023-09-06
23:23 | 2023-09-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24