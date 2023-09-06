شافع عمر أبو ريشة

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بقلوب مؤمنة بقضاء الله، آل أبو ريشة ينعون إليكم فقيدهم الغالي المرحومشافع عمر أبو ريشةوالدته المرحومة منيرة مرادزوجته سلوى الحسينيإبنه: المرحوم عمر وإبنته بانا زوجة سليم القاضيشقيقه ريف وشقيقته المرحومة رفيفاولاد شقيقه: فهد، فيصل، جنىاولاد شقيقته: د. سامر، نسرين وداليا مطرأبناء وبنات خال وخالات الفقيد: ميغيل وديانا مراد وعائلاتهمربيعه والمرحوم وليد وفاديا وزياد النصولي وعائلاتهمعايده وسامي وعلي عامر الخيمي وعائلاتهمانسباء الفقيد: الاستاذ جميل مطر وسهيلة الرشيدسيوارى جثمانه الطاهر بعد صلاة ظهر يوم الخميس 7 ايلول 2023 في مقبرة الشهداء، بيروت.بسبب الظروف الراهنة تقبل التعازي عبر الهاتف ووسائل التواصل الاجتماعي.الآسفون: آل أبو ريشة، مراد، النصولي، الخيمي، مطر، الرشيد، القاضي وأنسباؤهم.