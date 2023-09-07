Advertisement

تعازي ووفيات

رجا اسعد نجار

Lebanon 24
07-09-2023 | 23:28
A-
A+
Doc-P-1105205-638297518020740186.jpg
Doc-P-1105205-638297518020740186.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انتقل الى رحمته تعالى

رجا اسعد نجار

زوجته هدى بايقلي

ابنه اسعد

شقيقاته ناديا ارملة المرحوم نبيه صعب وعائلتها

مي ارملة المرحوم يوسف الريشاني وعائلتها

وداد زوجة الدكتور صلاح سلمان وعائلتها

المرحومة لينا زوجة فريد الخليل وعائلتها
Advertisement

اشقاء زوجته المهندس وليد زوجته لورا زهرا وعائلته

يمن زوجة زياد القدور وعائلتها

منى زوجة عبد الكريم اللون وعائلتها

يصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد 10 ايلول 2023 في قاعة آل رشيد، بيت مري.

تقبل التعازي بعد الدفن في القاعة لغاية الساعة السادسة مساء.

للتعازي على الهاتف / الواتساب:

هدى: +447570916479

اسعد: +233552565418
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:27 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:19 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:48 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:40 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:06 | 2023-09-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
03:55 | 2023-09-08
23:47 | 2023-09-06
23:45 | 2023-09-06
23:45 | 2023-09-06
23:44 | 2023-09-06
06:06 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24