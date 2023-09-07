رجا اسعد نجار

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انتقل الى رحمته تعالىرجا اسعد نجارزوجته هدى بايقليابنه اسعدشقيقاته ناديا ارملة المرحوم نبيه صعب وعائلتهامي ارملة المرحوم يوسف الريشاني وعائلتهاوداد زوجة الدكتور صلاح سلمان وعائلتهاالمرحومة لينا زوجة فريد الخليل وعائلتهااشقاء زوجته المهندس وليد زوجته لورا زهرا وعائلتهيمن زوجة زياد القدور وعائلتهامنى زوجة عبد الكريم اللون وعائلتهايصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد 10 ايلول 2023 في قاعة آل رشيد، بيت مري.تقبل التعازي بعد الدفن في القاعة لغاية الساعة السادسة مساء.للتعازي على الهاتف / الواتساب:هدى: +447570916479اسعد: +233552565418