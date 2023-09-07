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تعازي ووفيات
رجا اسعد نجار
Lebanon 24
07-09-2023
|
23:28
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انتقل الى رحمته تعالى
رجا اسعد نجار
زوجته هدى بايقلي
ابنه اسعد
شقيقاته ناديا ارملة المرحوم نبيه صعب وعائلتها
مي ارملة المرحوم يوسف الريشاني وعائلتها
وداد زوجة الدكتور صلاح سلمان وعائلتها
المرحومة لينا زوجة فريد الخليل وعائلتها
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اشقاء زوجته المهندس وليد زوجته لورا زهرا وعائلته
يمن زوجة زياد القدور وعائلتها
منى زوجة عبد الكريم اللون وعائلتها
يصلى على جثمانه الطاهر الساعة الثانية عشر ظهر يوم الاحد 10 ايلول 2023 في قاعة آل رشيد، بيت مري.
تقبل التعازي بعد الدفن في القاعة لغاية الساعة السادسة مساء.
للتعازي على الهاتف / الواتساب:
هدى: +447570916479
اسعد: +233552565418
تابع
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