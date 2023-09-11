ابراهيم محمد الطويل

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بقلوب يملؤها الحزن عامرة بالإيمان ننعى اليكم فقيدها الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحومابراهيم محمد الطويل(المصور الزميل في اسرة "النهار" سابقا)والدته المرحوم الحاجة يسرى كلشابناه كريم ووائل الطويلابنته ياسمين زوجة محمد السبعأشقاؤه الحاج اسماعيل، الحاج أحمد، محمود، دكتور خالد، المهندس خليل والأستاذ أمين الطويل، المرحومان الحاج مختار والحاج هشام الطويلشقيقتاه الحاجة إيمان زوجة فؤاد دباس وسلوى زوجة عدنان العريسيُصلّى على جثمانه الطاهر ظهر اليوم الاثنين 26 أيلول 2023 في مسجد البساتنه ويوارى الثرى في جبانة الأوقاف الإسلامية – الحرج.تقبل التعازي بعد الدفن في منزل شقيقه خليل الطويل الكائن في شارع عفيف الطيفي، سنتر لاندمارك، الطابق 1، وفي الثاني والثالث الثلثاء والأربعاء 12 و13 منه في قاعة دكتور محيي الدين برغوت – مسجد الخاشقجي، وذلك من الساعة الرابعة عصراً لغاية السابعة مساء للرجاء والنساء.