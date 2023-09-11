ولداها الدكتور المهندس غسان الشماس ابنته ماريا نور
المهندس رياض الشماس زوجته كلوديا اريستيسبال وولديه: ايان عفيف ونجوى سماره
ابنتها هلا الشماس زوجة المحامي غسان نعيم مغبغب واولادها: نعيم، طارق وجاد
اشقاؤها عائلة المرحوم نجيب مرهج
توفيق مرهج وعائلته في المهحر
بديع مرهج وعائلته في المهجر
الدكتور غسان مرهج وعائلته في المهجر
شقيقتاها عائلة المرحومة وداد ارملة المرحوم خاسوس عيسى
سعاد وعائلتها في المهجر
ينعون فقيدتهم الغالية المرحومة
نجوى رشدي مرهج
ارملة المرحوم المهندس عفيف الشماس
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد 10 ايلول 2023 وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 11 ايلول الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة القديسة مارينا ـ اميون
تقبل التعازي يوم الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة ظهراً لغاية السابعة مساء ويوم الثلثاء 12 الجاري من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساء في قاعة كنيسة القديسة مارينا ـ اميون
ويوم الاربعاء 13 الجاري من الساعة الحادية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساء في كاتدرائية القديس نيقولاوس ـ الاشرفية بيروت.