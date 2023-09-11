نجوى رشدي مرهج

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ولداها الدكتور المهندس غسان الشماس ابنته ماريا نورالمهندس رياض الشماس زوجته كلوديا اريستيسبال وولديه: ايان عفيف ونجوى سمارهابنتها هلا الشماس زوجة المحامي غسان نعيم مغبغب واولادها: نعيم، طارق وجاداشقاؤها عائلة المرحوم نجيب مرهجتوفيق مرهج وعائلته في المهحربديع مرهج وعائلته في المهجرالدكتور غسان مرهج وعائلته في المهجرشقيقتاها عائلة المرحومة وداد ارملة المرحوم خاسوس عيسىسعاد وعائلتها في المهجرينعون فقيدتهم الغالية المرحومةنجوى رشدي مرهجارملة المرحوم المهندس عفيف الشماسالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الاحد 10 ايلول 2023 وسيحتفل بالصلاة لراحة نفسها اليوم الاثنين 11 ايلول الساعة الرابعة بعد الظهر في كنيسة القديسة مارينا ـ اميونتقبل التعازي يوم الدفن ابتداء من الساعة الحادية عشرة ظهراً لغاية السابعة مساء ويوم الثلثاء 12 الجاري من الساعة الثالثة بعد الظهر لغاية السابعة مساء في قاعة كنيسة القديسة مارينا ـ اميونويوم الاربعاء 13 الجاري من الساعة الحادية عشرة ظهراً لغاية السادسة مساء في كاتدرائية القديس نيقولاوس ـ الاشرفية بيروت.