Advertisement

تعازي ووفيات

القصيفي نعى الصحافي بولس بطرس كنعان

Lebanon 24
11-09-2023 | 09:31
A-
A+
Doc-P-1106388-638300474449435527.jpg
Doc-P-1106388-638300474449435527.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نعى نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، في بيان الزميل بولس بطرس كنعان "الصحافي المخضرم الذي كان ناشطا في حقل الصحافة كاتبا، مراسلا ومحررا في عدد من الصحف اللبنانية". 
 
وأضاف: "وكانت للراحل محطات وطنية وسياسية واجتماعية في لبنان عموما، والشمال خصوصا، وكان معروفا في الوسط السياسي والاعلامي وقريبا من عدد كبير من القيادات الشابة التي برزت في حينه ومنهم رئيس " حركة 22 تشرين" الراحل فاروق المقدم. ابن بلدة علما في قضاء زغرتا- الزاويه، كان معروفا بظرفه وانفتاحه  وقدرته على تدوير الزوايا وتقريب المسافات".
Advertisement
 
 
وتابع: "وكان ذروة نشاطه ما بين ستينيات ومطالع ثمانينيات القرن المنصرم ، عندما اصدر مجلة " الغد" وهي مجلة غير سياسية لامست السياسة في موضوعات  غنية بالمواد الطريقة والمبتكرة. وبعد العام 2000 دهمه المرض ولم يلبث أن اقعده في منزله، من دون أن يفقده حضوره آلاسر وروح الفكاهة".
 
وختم: "واليوم تودع الصحافة واحدا من ابنائها الذين اخلصوا لها وكانوا صوتا صادحا بالوطن، نابذا للطائفية، داعيا إلى الوحدة الوطنية الشعبية. رحمه الله رحمة واسعة واسكنه فسيح جناته".
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:35 | 2023-09-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:15 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:51 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:34 | 2023-09-11 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
00:38 | 2023-09-11
00:37 | 2023-09-11
02:42 | 2023-09-09
03:55 | 2023-09-08
23:28 | 2023-09-07
23:47 | 2023-09-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24