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تعازي ووفيات
تشييع الصحافي بولس كنعان في بلدته علما
Lebanon 24
13-09-2023
|
02:05
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شيّعت بلدة علما في قضاء زغرتا ابنها الصحافي بولس كنعان في مأتم مهيب في كنيسة مار يوحنا المعمدان في البلدة، حيث ترأس مراسم الدفن راعي ابرشية طرابلس المارونية المطران يوسف سويف ومشاركة خادم رعية علما الخوري يوسف المختفي ولفيف من كهنة رعايا المنطقة في الابرشية.
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حضر الجناز نقيب الصحافة عوني الكعكي ممثلاً بالصحافي جوزف ابراهيم محفوض ونقيب المحررين جوزيف القصيفي ممثلاً بالصحافي غسان ريفي، نقيب ممثلي المسرح والاذاعة والسينما في لبنان الشمالي عبد الرحمن الشامي، رئيسة اتحاد نقابات المهن الحرة السابقة الدكتورة راحيل الدويهي ،رئيس بلدية علما ايلي عبيد، رئيسة الاتحاد الدولي للأدباء والشعراء فرع لبنان عايدة عيد، رؤساء بلديات ومخاتير مناطق قضاء زغرتا، وجوه ثقافية فكرية واعلامية واجتماعية وحزبية من قرى وبلدات القضاء.
وبعد تلاوة الانجيل المقدس، القى المطران سويف عظةً تحدث فيها عن الراحل وما كان يتمتّع من مزايا حسنة واخلاق حميدة، منوّهاً "بنضاله في سبيل الكلمة الحرّة ونقل الخبر بدقّة وشفافية، وقد ظهر هذا الأمر جلياً من خلال عمله في مجلة ريبورتاج الغد الذي ظهر تفانيه ومهنيته وحبّه لوطنه".
وفي نهاية مراسم التشييع، القى خادم الرعية الخوري المختفي كلمةً شكر فيها باسم العائلة راعي الابرشية المطران سويف كما ممثلي نقابة الصحافة والمحررين والوجوه الاعلامية والفكرية والثقافية والاجتماعية والحزبية والبلدية والاختيارية وكافة الحاضرين، طالباً للفقيد الراحة الابدية في جنّات الخلد.
وفي الختام وقبل ان يوارى الفقيد الثرى في مدافن العائلة، ألقت الشاعرة والاديبة عايدة عيد قصيدة شعريّة لخصّت بجوهرها الصحافي بولس كنعان.
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