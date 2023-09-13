المحامي سمير جان تابت

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زوجته القاضية جويس فرنسوا تابتابنه جان غايل تابتابنته مغالي زوجة كارل حداد وابنتهما لوراوالدته نهى نعمه ارملة المرحوم جان تابتشقيقاه المحامي اميل جان تابت وعائلتهالمحامي كريم جان تابت وعائلتهشقيقتاه وردة جان تابت زوجة جورج المتني وعائلتهماايفيت جان تابت زوجة جورج خاطر وعائلتهماوعموم عائلات تابت، حداد، نعمه، المتني، خاطر، حنا، باز، حنين، صافي، نحول وعموم أهالي دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحومالمحامي سمير جان تابت(وكيل شركة المؤلفيين والملحنيين وناشيري الموسيقى SACEM)المنتقل الى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة 15 أيلول 2023 في كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية، وسط بيروت.ثم تقام صلاة البخور في كنيسة سيدة التلة دير القمر عند الساعة الخامسة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة، دير القمر.تقبل التعازي في كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية وسط بيروت يوم الخميس 14 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الجمعة 15 أيلول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، ويوم السبت 16 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.