زوجته القاضية جويس فرنسوا تابت
ابنه جان غايل تابت
ابنته مغالي زوجة كارل حداد وابنتهما لورا
والدته نهى نعمه ارملة المرحوم جان تابت
شقيقاه المحامي اميل جان تابت وعائلته
المحامي كريم جان تابت وعائلته
شقيقتاه وردة جان تابت زوجة جورج المتني وعائلتهما
ايفيت جان تابت زوجة جورج خاطر وعائلتهما
وعموم عائلات تابت، حداد، نعمه، المتني، خاطر، حنا، باز، حنين، صافي، نحول وعموم أهالي دير القمر في الوطن والمهجر ينعون فقيدهم الغالي المرحوم
المحامي سمير جان تابت
(وكيل شركة المؤلفيين والملحنيين وناشيري الموسيقى SACEM)
المنتقل الى رحمة الله تعالى يوم الأربعاء 13 أيلول 2023.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثالثة بعد ظهر يوم الجمعة 15 أيلول 2023 في كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية، وسط بيروت.
ثم تقام صلاة البخور في كنيسة سيدة التلة دير القمر عند الساعة الخامسة بعد الظهر ويوارى الثرى في مدافن العائلة، دير القمر.
تقبل التعازي في كاتدرائية القديس جاورجيوس المارونية وسط بيروت يوم الخميس 14 منه ابتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر لغاية الساعة السادسة مساءً، ويوم الجمعة 15 أيلول ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الثالثة بعد الظهر، ويوم السبت 16 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.