ناديا فياض كيروز

Advertisement

أولاد الفقيدة: إيلي وزوجته فلورنس كريغ وعائلتهمافادي وزوجته مونيك فونتانير وعائلتهماجهاد وزوجته ميرنا فيليبي وعائلتهماإبنتها: جومانا وأولادهاأشقاؤها: جوزف فياض كيروز وعائلتهعائلة المرحوم إيلي فياض كيروزعائلة المرحوم سمير فياض كيروز (في المهجر)شقيقتها: عائلة المرحومة سميرة أرملة المرحوم أنطوان الراهبوعموم عائلات: كيروز، مراد، كريغ، فونتانير، فيليبي، شما، جعاره، أندريا، الراهب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية الماسوف عيلها المرحومةناديا فياض كيروزأرملة المرحوم بطرس ضوميط كيروزالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 14 أيلول 2023 متممةً واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت 16 الجاري في كنيسة مار مخايل، طريق النهر حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد 17 الجاري في صالون كنيسة مارمخايل، طريق النهر إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.