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تعازي ووفيات

ناديا فياض كيروز

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:21
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أولاد الفقيدة: إيلي وزوجته فلورنس كريغ وعائلتهما

فادي وزوجته مونيك فونتانير وعائلتهما

جهاد وزوجته ميرنا فيليبي وعائلتهما

إبنتها: جومانا وأولادها

أشقاؤها: جوزف فياض كيروز وعائلته

عائلة المرحوم إيلي فياض كيروز
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عائلة المرحوم سمير فياض كيروز (في المهجر)

شقيقتها: عائلة المرحومة سميرة أرملة المرحوم أنطوان الراهب

وعموم عائلات: كيروز، مراد، كريغ، فونتانير، فيليبي، شما، جعاره، أندريا، الراهب وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية الماسوف عيلها المرحومة

ناديا فياض كيروز

أرملة المرحوم بطرس ضوميط كيروز

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع فيه 14 أيلول 2023 متممةً واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم السبت 16 الجاري في كنيسة مار مخايل، طريق النهر حيث توارى الثرى في مدافن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده ويوم الأحد 17 الجاري في صالون كنيسة مارمخايل، طريق النهر إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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