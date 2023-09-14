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تعازي ووفيات

الدكتور جورج شاهين مدوّر

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:27
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زوجة الفقيد ريما فائق حلزون

اولاده ليا جورج مدوّر

غسان زوجته زينه الحلبي واولادهما: جورج والكسندرا

شقيقاته جوليت شاهين مدوّر

المرحومة روزيت زوجة المرحوم ميشال سمعان القرم

المرحومة جورجيت شاهين مدوّر
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وعائلات مدوّر، حلزون، القرم، الحلبي، كتّانه، شلهوب، منيّر، حبيقه، الخوري (حنا)، غانم البون، معشّر، ابو خضر، قيالي، كنكر وعموم عائلات غوسطا وبسكنتا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

الدكتور جورج شاهين مدوّر

المنتقل الى رحمته تعالى في لندن يوم الاحد 10 ايلول 2023 متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 18 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم ينقل جثمانه الى بلدة غوسطا حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار سمعان العامودي ومن ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة سيدة الوطى.

تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في الروشة، Bahri Gardens Block A، الطابق الثامن، يوم االثلثاء 19 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الواحدة ظهراً ومن الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً، ويوم الاربعاء 20 الجاري ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً.

للتعزية عبر الهاتف:

ريما: 03/744125

غسان: 03/996593

ليا: 03/710209

جوليت: 03/770179

أو عبر البريد الاكتروني: rimagmedawar@gmail.com
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