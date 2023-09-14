الدكتور جورج شاهين مدوّر

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زوجة الفقيد ريما فائق حلزوناولاده ليا جورج مدوّرغسان زوجته زينه الحلبي واولادهما: جورج والكسندراشقيقاته جوليت شاهين مدوّرالمرحومة روزيت زوجة المرحوم ميشال سمعان القرمالمرحومة جورجيت شاهين مدوّروعائلات مدوّر، حلزون، القرم، الحلبي، كتّانه، شلهوب، منيّر، حبيقه، الخوري (حنا)، غانم البون، معشّر، ابو خضر، قيالي، كنكر وعموم عائلات غوسطا وبسكنتا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالدكتور جورج شاهين مدوّرالمنتقل الى رحمته تعالى في لندن يوم الاحد 10 ايلول 2023 متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر يوم الاثنين 18 الجاري في كنيسة مار مارون، الجميزة ثم ينقل جثمانه الى بلدة غوسطا حيث تقام صلاة وضع البخور في كنيسة مار سمعان العامودي ومن ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في كنيسة سيدة الوطى.تقبل التعازي في منزل الفقيد الكائن في الروشة، Bahri Gardens Block A، الطابق الثامن، يوم االثلثاء 19 الجاري ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة الواحدة ظهراً ومن الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً، ويوم الاربعاء 20 الجاري ابتداءً من الساعة الرابعة بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً.للتعزية عبر الهاتف:ريما: 03/744125غسان: 03/996593ليا: 03/710209جوليت: 03/770179أو عبر البريد الاكتروني: rimagmedawar@gmail.com