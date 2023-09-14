نارفين محمد صلاح الدين الحسيبي

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المرحومةنارفين محمد صلاح الدين الحسيبيأرملة المرحوم سعد الدين مملوكأولادها: عمر مملوك زوجته ثريا رودي بارودي وكريم مملوكإبنتها: ماريا مملوك زوجة عمر ملحم كسروانيشقيقاتها: هناء الحسيبي إيبش وهدى الحسيبي هاشموالمرحومة هالة الحسيبي البكري والمرحومة هيام الحسيبيسيصلى على جثمانها الطاهر عصر اليوم الخميس الواقع في 14 أيلول 2023 في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في قاعة جامع الخاشقجي ويومي الجمعة والسبت 15 و16 منه للرجال والنساء من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً في قاعة راديسون بلو فردان، سنتر دون، الطابق الأول.للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.الراضون بقضاء الله وقدره آل الحسيبي ومملوك وبارودي وكسرواني والبكري وإيبش وهاشم وسلام وأنسباؤهم.