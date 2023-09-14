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تعازي ووفيات

نارفين محمد صلاح الدين الحسيبي

Lebanon 24
14-09-2023 | 23:30
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى إليكم فقيدتنا الغالية المرحومة

نارفين محمد صلاح الدين الحسيبي

أرملة المرحوم سعد الدين مملوك

أولادها: عمر مملوك زوجته ثريا رودي بارودي وكريم مملوك

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إبنتها: ماريا مملوك زوجة عمر ملحم كسرواني

شقيقاتها: هناء الحسيبي إيبش وهدى الحسيبي هاشم

والمرحومة هالة الحسيبي البكري والمرحومة هيام الحسيبي

سيصلى على جثمانها الطاهر عصر اليوم الخميس الواقع في 14 أيلول 2023 في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده للرجال والنساء في قاعة جامع الخاشقجي ويومي الجمعة والسبت 15 و16 منه للرجال والنساء من الساعة الثانية عشرة ظهراً حتى السابعة مساءً في قاعة راديسون بلو فردان، سنتر دون، الطابق الأول.

للفقيدة الرحمة ولكم الأجر والثواب.

الراضون بقضاء الله وقدره آل الحسيبي ومملوك وبارودي وكسرواني والبكري وإيبش وهاشم وسلام وأنسباؤهم.
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