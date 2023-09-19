Advertisement

تعازي ووفيات

نقولا أنيس تاجر

Lebanon 24
19-09-2023 | 01:12
A-
A+
Doc-P-1108786-638307079894095426.jpg
Doc-P-1108786-638307079894095426.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
زوجته نانسي دل كرمن ألفرد ستافرو

أولاده نيكول زوجة جورج صفير وعائلتهما

نبيل زوجته راشيل تيان وعائلتهما

ابن شقيقه أنيس توفيق تاجر زوجته جويس شكور وعائلتهما

أحفاده تاتيانا، نايا، الكسندر، أدريانا وكلوي
Advertisement

أولاد حميه: كوستي ستافرو وعائلته (في المهجر)

ميشال ستافرو (في المهجر)

ينعون اليكم وفاة المرحوم

نقولا أنيس تاجر

(الحج نقولا)

تقبل التعازي اليوم الثلثاء ١٩ أيلول ٢٠٢٣ في قاعة كنيسة القديس نيقولاوس الأشرفية (مار نقولا) من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
01:13 | 2023-09-19
01:13 | 2023-09-19
11:29 | 2023-09-17
09:17 | 2023-09-17
02:48 | 2023-09-16
23:30 | 2023-09-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24