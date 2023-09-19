نقولا أنيس تاجر

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زوجته نانسي دل كرمن ألفرد ستافروأولاده نيكول زوجة جورج صفير وعائلتهمانبيل زوجته راشيل تيان وعائلتهماابن شقيقه أنيس توفيق تاجر زوجته جويس شكور وعائلتهماأحفاده تاتيانا، نايا، الكسندر، أدريانا وكلويأولاد حميه: كوستي ستافرو وعائلته (في المهجر)ميشال ستافرو (في المهجر)ينعون اليكم وفاة المرحومنقولا أنيس تاجر(الحج نقولا)تقبل التعازي اليوم الثلثاء ١٩ أيلول ٢٠٢٣ في قاعة كنيسة القديس نيقولاوس الأشرفية (مار نقولا) من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى السادسة مساءً.