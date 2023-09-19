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تعازي ووفيات

نائلة جورج باسيلي

Lebanon 24
19-09-2023 | 01:13
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شقيقتها مارغريت ماري جورج باسيلي ((Peggy

إبنة عمتها المرحومة لور باسيلي:

مارييل Demonts (في المهجر)

أولاد خالها المرحوم نقولا طراد:

ميشال نقولا طراد وعائلته

جومانا نقولا طراد متأهلة Ferré وعائلتها (في المهجر)
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عليا نقولا طراد وأولادها في المهجر

وعموم عائلات باسيلي و طراد وسرسق و Ferré و Demonts وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية االمأسوف عليها المرحومة

نائلة جورج باسيلي

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة 15 ايلول 2023 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء  19 ايلول 2023، في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وذلك يوم الثلثاء 19 الجاري، في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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