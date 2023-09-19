نائلة جورج باسيلي

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شقيقتها مارغريت ماري جورج باسيلي ((Peggyإبنة عمتها المرحومة لور باسيلي:مارييل Demonts (في المهجر)أولاد خالها المرحوم نقولا طراد:ميشال نقولا طراد وعائلتهجومانا نقولا طراد متأهلة Ferré وعائلتها (في المهجر)عليا نقولا طراد وأولادها في المهجروعموم عائلات باسيلي و طراد وسرسق و Ferré و Demonts وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدتهم الغالية االمأسوف عليها المرحومةنائلة جورج باسيليالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الجمعة 15 ايلول 2023 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الثلاثاء 19 ايلول 2023، في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مارمتر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده وذلك يوم الثلثاء 19 الجاري، في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.