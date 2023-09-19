شفيقة (فيفي) فوزي بردويل

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أبناؤها جويس وأولادها ميشال ونيكولا ربيز وعائلاتهمجورج وعقيلته رنده مكاويمريم وزياد بكداشوعائلات جريديني، بردويل، مزهر، صباغ، مكاوي، ربيز، بكداش ينعون فقيدتهم المرحومةشفيقة (فيفي) فوزي بردويلأرملة المرحوم موريس جريدينييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء19 أيلول 2023 في كنيسة سيدة البشارة، الاشرفية شارع لبنان.تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الأربعاء 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.