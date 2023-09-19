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تعازي ووفيات

شفيقة (فيفي) فوزي بردويل

Lebanon 24
19-09-2023 | 01:13
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أبناؤها جويس وأولادها ميشال ونيكولا ربيز وعائلاتهم

جورج وعقيلته رنده مكاوي

مريم وزياد بكداش

وعائلات جريديني، بردويل، مزهر، صباغ، مكاوي، ربيز، بكداش ينعون فقيدتهم المرحومة

شفيقة (فيفي) فوزي بردويل
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أرملة المرحوم موريس جريديني

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم الثلاثاء19 أيلول 2023 في كنيسة سيدة البشارة، الاشرفية شارع لبنان.

تقبل التعازي في صالون الكنيسة قبل الدفن إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً، ويوم الأربعاء 20 منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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