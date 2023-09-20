Advertisement

تعازي ووفيات

مازن فؤاد الفرا

Lebanon 24
20-09-2023 | 02:57
A-
A+
Doc-P-1109189-638308007942085719.jpg
Doc-P-1109189-638308007942085719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
والدته سحاب عبد الوهاب صمادي

زوجته ندى محمد الفرا

أشقاؤه المرحوم عارف وفارس زوجته سوسن هاشم رباط

آل شقيقاته ميسم زوجة منذر خيري سماقية

رنده زوجة المرحوم حسان وجيه صمادي

رغده زوجة سميح حسن الحجار
Advertisement

أشقاء زوجته المرحوم نبيل زوجته رباب منجد

المرحوم نصير زوجته دلع حبال

المرحوم نزيه

شقيقة زوجته ناديا الفرا زوجة المرحوم مأمون الفرا

بنات شقيقته وأشقاؤه مايا زوجة هاني العشي ووسيم

يصلى على جثمانه عصر اليوم الأربعاء 20 أيلول 2023 في مسجد الخاشقجي، قصق ويوارى الثرى في مدافن العائلة، (مدافن الشهداء).

تقبل التعازي يوم الخميس 21 أيلول من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة 22 منه من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في اوتيل DUNE –  فردان.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:10 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:00 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:09 | 2023-09-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:15 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:22 | 2023-09-20 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
01:13 | 2023-09-19
01:13 | 2023-09-19
01:12 | 2023-09-19
11:29 | 2023-09-17
09:17 | 2023-09-17
02:48 | 2023-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24