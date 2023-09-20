مازن فؤاد الفرا

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والدته سحاب عبد الوهاب صماديزوجته ندى محمد الفراأشقاؤه المرحوم عارف وفارس زوجته سوسن هاشم رباطآل شقيقاته ميسم زوجة منذر خيري سماقيةرنده زوجة المرحوم حسان وجيه صماديرغده زوجة سميح حسن الحجارأشقاء زوجته المرحوم نبيل زوجته رباب منجدالمرحوم نصير زوجته دلع حبالالمرحوم نزيهشقيقة زوجته ناديا الفرا زوجة المرحوم مأمون الفرابنات شقيقته وأشقاؤه مايا زوجة هاني العشي ووسيميصلى على جثمانه عصر اليوم الأربعاء 20 أيلول 2023 في مسجد الخاشقجي، قصق ويوارى الثرى في مدافن العائلة، (مدافن الشهداء).تقبل التعازي يوم الخميس 21 أيلول من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة 22 منه من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في اوتيل DUNE – فردان.