مازن فؤاد الفرا

والدته سحاب عبد الوهاب صمادي
زوجته ندى محمد الفرا
أشقاؤه المرحوم عارف وفارس زوجته سوسن هاشم رباط
آل شقيقاته ميسم زوجة منذر خيري سماقية
رنده زوجة المرحوم حسان وجيه صمادي
رغده زوجة سميح حسن الحجار
أشقاء زوجته المرحوم نبيل زوجته رباب منجد
المرحوم نصير زوجته دلع حبال
المرحوم نزيه
شقيقة زوجته ناديا الفرا زوجة المرحوم مأمون الفرا
بنات شقيقته وأشقاؤه مايا زوجة هاني العشي ووسيم
يصلى على جثمانه عصر اليوم الأربعاء 20 أيلول 2023 في مسجد الخاشقجي، قصق ويوارى الثرى في مدافن العائلة، (مدافن الشهداء).
تقبل التعازي يوم الخميس 21 أيلول من الساعة الثالثة بعد الظهر حتى السابعة مساءً، ويوم الجمعة 22 منه من الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر ولغاية الساعة الثامنة مساءً في اوتيل DUNE – فردان.