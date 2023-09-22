ماري ميشال زيات

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ابن الفقيدة نبيل واولاده: جوزيف، اوستن، اودريبناتها لينا واولادها: جون بوغوصيانباتريك بوغوصيان وزوجته دانيلا ملحمةستيفان بوغوصيان وزوجته ياسمينا صفيرندى زوجة فلوران دارو وابنتاهما: كليو، ميلااشقاؤها: ايلي زيات وعائلتهجوزيف زيات وعائلته (في المهجر)شقيقتها روزي زوجة روبير مكتف واولادهما وعائلاتهموأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةماري ميشال زياتأرملة المرحوم جوزيف انطون مكتفيحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ٢٢ الجاري في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، شارع مونو.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ۲۳ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.