ابن الفقيدة نبيل واولاده: جوزيف، اوستن، اودري
بناتها لينا واولادها: جون بوغوصيان
باتريك بوغوصيان وزوجته دانيلا ملحمة
ستيفان بوغوصيان وزوجته ياسمينا صفير
ندى زوجة فلوران دارو وابنتاهما: كليو، ميلا
اشقاؤها: ايلي زيات وعائلته
جوزيف زيات وعائلته (في المهجر)
شقيقتها روزي زوجة روبير مكتف واولادهما وعائلاتهم
وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
ماري ميشال زيات
أرملة المرحوم جوزيف انطون مكتف
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الجمعة ٢٢ الجاري في كنيسة المخلص للروم الملكيين الكاثوليك، شارع مونو.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم السبت ۲۳ منه من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.