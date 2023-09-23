وفاة هاشم أحمد قاسم:

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"بسم الله الرحمن الرحيميا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتيببالغ الأسى والحزن وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدرهننعي اليكم وفاة فقيدنا الكبير الكاتب الصحفي والمربي الأستاذ المرحومهاشم أحمد قاسمزوجته دعد محمد قاسماشقاؤه المرحوم شحادة، المرحوم عبدالحفيظ، المرحوم خالد والمرحوم عدنانشقيقاته المرحومة مريم علاء الدين، المرحومة رسمية الحاج حمود، المرحومة سعاد الحريريشقيقته نهاد رعد "ام محمد"تقبل التعازي اليوم السبت 23 ويومي الأحد والاثنين 24 و25 أيلول 2023 في منزل ابن شقيقه أحمد قاسم والكائن في بعلبك، دورس، قرب ثانوية البنات. وفي بيروت يوم الثلثاء 26 الجاري من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً في مركز توفيق طبارة، الصنائع.الآسفون آل قاسم، آل علاء الدين، آل الحاج حمود، آل الحريري، آل رعد".