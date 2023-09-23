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تعازي ووفيات
وفاة هاشم أحمد قاسم
Lebanon 24
23-09-2023
|
04:49
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وفاة هاشم أحمد قاسم:
"بسم الله الرحمن الرحيم
يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
ببالغ الأسى والحزن وقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره
ننعي اليكم وفاة فقيدنا الكبير الكاتب الصحفي والمربي الأستاذ المرحوم
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هاشم أحمد قاسم
زوجته دعد محمد قاسم
اشقاؤه المرحوم شحادة، المرحوم عبدالحفيظ، المرحوم خالد والمرحوم عدنان
شقيقاته المرحومة مريم علاء الدين، المرحومة رسمية الحاج حمود، المرحومة سعاد الحريري
شقيقته نهاد رعد "ام محمد"
تقبل التعازي اليوم السبت 23 ويومي الأحد والاثنين 24 و25 أيلول 2023 في منزل ابن شقيقه أحمد قاسم والكائن في بعلبك، دورس، قرب ثانوية البنات. وفي بيروت يوم الثلثاء 26 الجاري من الساعة الثالثة عصراً حتى الساعة السابعة مساءً في مركز توفيق طبارة، الصنائع.
الآسفون آل قاسم، آل علاء الدين، آل الحاج حمود، آل الحريري، آل رعد".
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