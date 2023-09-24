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تعازي ووفيات

رجا نقولا منصور

Lebanon 24
24-09-2023 | 23:33
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من آمن بي وإن مات فسيحيا

زوجة الفقيد سامية جورج نوفل

اولاده نادين زوجة فرانسيسكو اكوستا واولادها: كلوديا وميرا ايغافيان

كريم زوجته رامونا خليل واولادهما:

ياسمين وكرمه

رمزي زوجته ميليسا ليفيه واولادهما:
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ستيلا وجود

اشقاؤه رضا منصور وعائلته

هاني منصور وعائلته

ناجي منصور وعائلته

فارس منصور وعائلته

وعموم عائلات منصور، نوفل، صغيّر، اکوستا، ايغافیان، خلیل, ليفيه، کروشتيار، ستنفلت، مسلّم، سلمان، ابو حمد، خوري، لطوف، صالحة، صابغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

رجا نقولا منصور

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۲۲ ايلول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم  غد الثلاثاء ٢٦ الجاري في كنيسة مار ساسين - بيت مري حيث يوارى الثرى فى مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء ٢٧ الجاري في صالون النادي الخاص لمجمع Private Club الدكوانة خلف سي سويت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء.

الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.
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