رجا نقولا منصور

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من آمن بي وإن مات فسيحيازوجة الفقيد سامية جورج نوفلاولاده نادين زوجة فرانسيسكو اكوستا واولادها: كلوديا وميرا ايغافيانكريم زوجته رامونا خليل واولادهما:ياسمين وكرمهرمزي زوجته ميليسا ليفيه واولادهما:ستيلا وجوداشقاؤه رضا منصور وعائلتههاني منصور وعائلتهناجي منصور وعائلتهفارس منصور وعائلتهوعموم عائلات منصور، نوفل، صغيّر، اکوستا، ايغافیان، خلیل, ليفيه، کروشتيار، ستنفلت، مسلّم، سلمان، ابو حمد، خوري، لطوف، صالحة، صابغ وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومرجا نقولا منصورالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الجمعة الواقع فيه ۲۲ ايلول ۲۰۲۳ متمماً واجباته الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم غد الثلاثاء ٢٦ الجاري في كنيسة مار ساسين - بيت مري حيث يوارى الثرى فى مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون كنيسة مار ساسين - بيت مري من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويوم الاربعاء ٢٧ الجاري في صالون النادي الخاص لمجمع Private Club الدكوانة خلف سي سويت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساء.الرجاء ابدال الاكاليل بالتبرع للكنيسة واعتبار هذه النشرة إشعاراً خاصاً.