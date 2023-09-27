Advertisement

تعازي ووفيات

نهاد محمد إسماعيل الحريري

Lebanon 24
27-09-2023 | 00:28
A-
A+
Doc-P-1111314-638313984982832017.jpg
Doc-P-1111314-638313984982832017.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى اليكم فقيدتنا الغالية المرحومة

نهاد محمد إسماعيل الحريري

زوجة المرحوم محمد محمود الهندي

أولادها: منذر زوجته باربرا ماثسون وأولاده حمودي وزينة زوجة محمد أبوطه
Advertisement

ووليد أولاده جاسم وجمانه

وعمر زوجته نايلة صباغة

إبنتها: سمر بناتها نور زوجة فادي منصور ولين عطايا

أشقاؤها: المرحومين عصام وإبراهيم وهلال الحريري

شقيقاتها: المرحومة فضيلة زوجة المرحوم جلال الاوقاتي والمرحومة سعاد والمرحومة سلوى زوجة المرحوم شاكر الحريري وكوكب زوجة المرحوم زهير سمهون

يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الواقع في ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هجرية الموافق في ٢٧ أيلول ٢٠٢٣م في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.

تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة الواقع في ٢٨ و٢٩ منه للرجال والنساء من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في نادي خريجي الجامعة الاميركية، الوردية، الحمرا.
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
22:24 | 2023-09-25
23:33 | 2023-09-24
04:49 | 2023-09-23
03:47 | 2023-09-22
02:57 | 2023-09-20
01:13 | 2023-09-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24