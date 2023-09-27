نهاد محمد إسماعيل الحريري

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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى اليكم فقيدتنا الغالية المرحومةنهاد محمد إسماعيل الحريريزوجة المرحوم محمد محمود الهنديأولادها: منذر زوجته باربرا ماثسون وأولاده حمودي وزينة زوجة محمد أبوطهووليد أولاده جاسم وجمانهوعمر زوجته نايلة صباغةإبنتها: سمر بناتها نور زوجة فادي منصور ولين عطاياأشقاؤها: المرحومين عصام وإبراهيم وهلال الحريريشقيقاتها: المرحومة فضيلة زوجة المرحوم جلال الاوقاتي والمرحومة سعاد والمرحومة سلوى زوجة المرحوم شاكر الحريري وكوكب زوجة المرحوم زهير سمهونيصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الواقع في ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هجرية الموافق في ٢٧ أيلول ٢٠٢٣م في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة الواقع في ٢٨ و٢٩ منه للرجال والنساء من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في نادي خريجي الجامعة الاميركية، الوردية، الحمرا.