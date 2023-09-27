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تعازي ووفيات
نهاد محمد إسماعيل الحريري
Lebanon 24
27-09-2023
|
00:28
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بمزيد من الرضى والتسليم بمشيئة الله تعالى ننعى اليكم فقيدتنا الغالية المرحومة
نهاد محمد إسماعيل الحريري
زوجة المرحوم محمد محمود الهندي
أولادها: منذر زوجته باربرا ماثسون وأولاده حمودي وزينة زوجة محمد أبوطه
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ووليد أولاده جاسم وجمانه
وعمر زوجته نايلة صباغة
إبنتها: سمر بناتها نور زوجة فادي منصور ولين عطايا
أشقاؤها: المرحومين عصام وإبراهيم وهلال الحريري
شقيقاتها: المرحومة فضيلة زوجة المرحوم جلال الاوقاتي والمرحومة سعاد والمرحومة سلوى زوجة المرحوم شاكر الحريري وكوكب زوجة المرحوم زهير سمهون
يصلى على جثمانها الطاهر ظهر اليوم الأربعاء الواقع في ١٢ ربيع الأول ١٤٤٥ هجرية الموافق في ٢٧ أيلول ٢٠٢٣م في جامع الخاشقجي ويوارى الثرى في جبانة الشهداء.
تقبل التعازي يومي الخميس والجمعة الواقع في ٢٨ و٢٩ منه للرجال والنساء من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة مساءً في نادي خريجي الجامعة الاميركية، الوردية، الحمرا.
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