عبد السلام عباس قسطا (عبودي)

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زوجته لطيفة السعيديوالده المرحوم عباس قسطاوالدته المرحومة جميلة عاصيبناته ريهام زوجها واصف سرحان، أولادهما طارق، رشاد وزيد.تمارا، زوجها توماس فوكس، ابنهما تيمور.هبة.اشقاؤه المرحوم عادل المرحوم احمد، محمد وكمالشقيقاته المرحومة وجيهة غزاوي، المرحومة بهيرة بحمدان المرحومة شهيرة ارناؤوط، المرحومة نبيلة ملك وسامية شاهينصُلّي على جثمانه أمس الخميس 28 أيلول 2023 في مسجد London Central Regents Park Mosqueتقبل التعازي في فندق Carlton Tower Jumeirah, 1 Cadogan Place, London SW1X 9PZ اليوم الجمعة 29 ايلول 2023 وغداً يوم السبت الموافق 30 أيلول 2023 من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً.