29
o
بيروت
30
o
طرابلس
32
o
صور
31
o
جبيل
29
o
صيدا
30
o
جونية
27
o
النبطية
26
o
زحلة
25
o
بعلبك
15
o
بشري
30
o
بيت الدين
26
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
تعازي ووفيات
عبد السلام عباس قسطا (عبودي)
Lebanon 24
29-09-2023
|
00:06
A-
A+
photos
0
A+
A-
زوجته لطيفة السعيدي
والده المرحوم عباس قسطا
والدته المرحومة جميلة عاصي
بناته ريهام زوجها واصف سرحان، أولادهما طارق، رشاد وزيد.
تمارا، زوجها توماس فوكس، ابنهما تيمور.
هبة.
Advertisement
اشقاؤه المرحوم عادل المرحوم احمد، محمد وكمال
شقيقاته المرحومة وجيهة غزاوي، المرحومة بهيرة بحمدان المرحومة شهيرة ارناؤوط، المرحومة نبيلة ملك وسامية شاهين
صُلّي على جثمانه أمس الخميس 28 أيلول 2023 في مسجد London Central Regents Park Mosque
تقبل التعازي في فندق Carlton Tower Jumeirah, 1 Cadogan Place, London SW1X 9PZ اليوم الجمعة 29 ايلول 2023 وغداً يوم السبت الموافق 30 أيلول 2023 من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
Advertisement
الأكثر قراءة
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
Lebanon 24
ليست ياسمينا زيتون.. مُذيعة في الـ LBCI ستُمثل لبنان في مُسابقة ملكة جمال الكون (صور)
03:27 | 2023-09-28
28/09/2023 03:27:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
Lebanon 24
بدت بملامح مختلفة... إليسا تظهر بإطلالة جريئة والجمهور يُهاجمها: "لابسي قميص نوم" (فيديو)
07:06 | 2023-09-28
28/09/2023 07:06:41
Lebanon 24
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
Lebanon 24
إنفجار كبير في اسطنبول... شاهدوا اللحظات الأولى لوقوعه (فيديو)
09:05 | 2023-09-28
28/09/2023 09:05:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن إعادة الأموال للمودعين.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟
Lebanon 24
عن إعادة الأموال للمودعين.. ماذا أعلن حاكم مصرف لبنان بالإنابة؟
04:27 | 2023-09-28
28/09/2023 04:27:48
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة فتاة بطريقة مروعة في البقاع.. هذا ما حصل معها داخل غرفتها!
Lebanon 24
وفاة فتاة بطريقة مروعة في البقاع.. هذا ما حصل معها داخل غرفتها!
13:20 | 2023-09-28
28/09/2023 01:20:42
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات
12:45 | 2023-09-28
تقبل التعازي في وفاة شقيقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الاثنين في بيروت
05:14 | 2023-09-28
لبنان يخسر قامة فنيّة كبيرة... وداعاً نجاح سلام
00:28 | 2023-09-27
نهاد محمد إسماعيل الحريري
22:24 | 2023-09-25
وفاة شقيقة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي.. هذا موعد التعازي في بيروت
23:33 | 2023-09-24
رجا نقولا منصور
04:49 | 2023-09-23
وفاة هاشم أحمد قاسم
فيديو
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
محمد رمضان ينهار ويجهش بالبكاء.. ما القصة؟ (فيديو)
04:19 | 2023-09-22
29/09/2023 10:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
Lebanon 24
"لبنان لن يبقَى في عين العاصفة وحده".. ميقاتي يحذر من على منبر الأمم المتحدة من تداعيات النزوح السوري
03:14 | 2023-09-21
29/09/2023 10:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
Lebanon 24
ماغي بو غصن وجيسي عبدو ترقصان.. احتفالا بهذه المناسبة (فيديو)
00:20 | 2023-09-21
29/09/2023 10:13:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24