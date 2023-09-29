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تعازي ووفيات

عبد السلام عباس قسطا (عبودي)

Lebanon 24
29-09-2023 | 00:06
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زوجته لطيفة السعيدي

والده المرحوم عباس قسطا

والدته المرحومة جميلة عاصي

 بناته ريهام زوجها واصف سرحان، أولادهما طارق، رشاد وزيد.

 تمارا، زوجها توماس فوكس، ابنهما تيمور.

 هبة.
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اشقاؤه المرحوم عادل المرحوم احمد، محمد وكمال

شقيقاته المرحومة وجيهة غزاوي، المرحومة بهيرة بحمدان المرحومة شهيرة ارناؤوط، المرحومة نبيلة ملك وسامية شاهين

صُلّي على جثمانه أمس الخميس 28 أيلول 2023 في مسجد London Central Regents Park Mosque

تقبل التعازي في فندق Carlton Tower Jumeirah, 1 Cadogan Place, London SW1X 9PZ  اليوم الجمعة 29 ايلول 2023 وغداً يوم السبت الموافق 30 أيلول 2023 من الساعة الرابعة عصراً حتى الساعة الثامنة مساءً.
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