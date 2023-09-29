وفاة لور فلادمير خلاط

لور فلادمير خلاط

ارملة نجيب فريد فياض

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لور فلادمير خلاط

إبنا الفقيدة: فريد زوجته خريستينا نجيب جهشان واولادهماوليد زوجته بيا ماریا مارون خليفهشقيقتاها: نهى ارملة روبير انطون صاصي واولادها وعائلاتهمهدی ارملة زاكي حبيب خلاط وابنتها وعائلتهاوعموم عائلات فياض، خلاط، مافروس، جهشان، خلیفه، صاصي، تنوري، نادر، سايبوفا، سعاده، ماريا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةالمنتقلة الى رحمته تعالى مساء يوم الاربعاء 27 ايلول 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الأول من تشرين الاول 2023 في كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني ثم توارى الثرى في مدفن العائلة - مارمتر.تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، ويوم الاثنين 2 تشرين الأول في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.