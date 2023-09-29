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تعازي ووفيات
وفاة لور فلادمير خلاط
Lebanon 24
29-09-2023
|
23:24
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لور فلادمير خلاط
ارملة نجيب فريد فياض
إبنا الفقيدة: فريد زوجته خريستينا نجيب جهشان واولادهما
وليد زوجته بيا ماریا مارون خليفه
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شقيقتاها: نهى ارملة روبير انطون صاصي واولادها وعائلاتهم
هدی ارملة زاكي حبيب خلاط وابنتها وعائلتها
وعموم عائلات فياض، خلاط، مافروس، جهشان، خلیفه، صاصي، تنوري، نادر، سايبوفا، سعاده، ماريا وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الأسى فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
لور فلادمير خلاط
المنتقلة الى رحمته تعالى مساء يوم الاربعاء 27 ايلول 2023 متممة واجباتها الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الأول من تشرين الاول 2023 في كنيسة سيدة البشارة للروم الأرثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني ثم توارى الثرى في مدفن العائلة - مارمتر.
تقبل التعازي قبل الدفن وبعده في صالون الكنيسة من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، ويوم الاثنين 2 تشرين الأول في صالون كنيسة سيدة البشارة للروم الارثوذكس، شارع لبنان، حي الفرنيني من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.
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