المهندس ميشال انطوان بولس

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أولاد الفقيد: انطوان ميشال بولس زوجته كريستين ريشا وولداهما: ماريا ومايكلهادي ميشال بولسأشقاؤه: روزين ارابيان ارملة شقيقه المرحوم جورج أنطوان بولس واولادها:المهندس ماهر بولس واولادهميرا زوجة سامر الخوري وعائلتهاالمهندس روجيه أنطوان بولس زوجته هدى النفي واولادهما:روي زوجته رايان يعقوب وابنتهماجوي زوجته كارول صدقه وابنتهماجاد زوجته نور جامو وابنهماوعموم عائلات: بولس، بيطار، معوض، ارابيان، الخوري، النفي، يعقوب، صدقه، جامو، بابازيان، فتي، سمعاني، كنعان، موقديه، هدوان، جباره، ريشا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحومالمهندس ميشال انطوان بولسزوجته المرحومة غريتا ميشال بيطارالمنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه ١٨ أيلول ٢٠٢٣ متمماً واجباته الدينية.تقبل التعازي يوم السبت ٣٠ الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.