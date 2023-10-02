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تعازي ووفيات

المهندس ميشال انطوان بولس

Lebanon 24
02-10-2023 | 00:45
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أولاد الفقيد: انطوان ميشال بولس زوجته كريستين ريشا وولداهما: ماريا ومايكل

هادي ميشال بولس

أشقاؤه: روزين ارابيان ارملة شقيقه المرحوم جورج أنطوان بولس واولادها:

المهندس ماهر بولس واولاده

ميرا زوجة سامر الخوري وعائلتها
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المهندس روجيه أنطوان بولس زوجته هدى النفي واولادهما:

روي زوجته رايان يعقوب وابنتهما

جوي زوجته كارول صدقه وابنتهما

جاد زوجته نور جامو وابنهما

وعموم عائلات: بولس، بيطار، معوض، ارابيان، الخوري، النفي، يعقوب، صدقه، جامو، بابازيان، فتي، سمعاني، كنعان، موقديه، هدوان، جباره، ريشا وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المأسوف عليه المرحوم

المهندس ميشال انطوان بولس

زوجته المرحومة غريتا ميشال بيطار

المنتقل الى رحمته تعالى يوم الاثنين الواقع فيه ١٨ أيلول ٢٠٢٣ متمماً واجباته الدينية.

تقبل التعازي يوم السبت ٣٠ الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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