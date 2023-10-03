البروفسور دولا ميخائيل كرم

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زوج الفقيدة البروفسور أنطوان سعدالله سركيسبناتها الدكتورة آن صوفي زوجة الدكتور أنطوني كشيشيانستيفانيفاليريوالدها المربي ميخائيل كرموالدتها المربية فدوى عبداللهأشقاؤها الدكتور سيمون زوجته زينه النكت وعائلتهماالدكتور رمزي زوجته نانسي كرم وعائلتهماشقيقاتها الدكتورة ضحى زوجة الدكتور مارك سابق وعائلتهماالدكتورة لطيفة زوجة العميد الركن المتقاعد مانويل كرجيانحماها سعدالله سركيس زوجته ماري ضاهرأسلافها البروفسور بيار زوجته ليديا مدري وعائلتهماالدكتور نبيل زوجته الدكتورة ماري كلود خوري وعائلتهماالمهندس شربلإبنة حميها الدكتورة هيلدا زوجة الدكتور بسام غازي وعائلتهماوعموم عائلات سركيس، كرم، عبدالله، كشيشيان، النكت، سابق، كرجيان، ضاهر، مدري، خوري، غازي، حيدر، عبود وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى والحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةالبروفسوردولا ميخائيل كرمنائبة رئيس جامعة القديس يوسف للأبحاث وعميد فخري لكلية الصيدلةالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع فيه 2 تشرين الأول 2023 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء 4 الجاري في كنيسة مارجرجس للموارنة، وسط بيروت.تقبل التعازي يومي الاربعاء والخميس 4 و5 تشرين الأول 2023 في صالون كنيسة مارجرجس للموارنة، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.ويوم الجمعة 6 الجاري في صالون كنيسة مار سمعان العامودي، فيع الكورة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة سيدة الإنتقال، القبيات الضهر إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويقام قداس المرافقة عند الساعة الرابعة والنصف.