زوج الفقيدة البروفسور أنطوان سعدالله سركيس
بناتها الدكتورة آن صوفي زوجة الدكتور أنطوني كشيشيان
ستيفاني
فاليري
والدها المربي ميخائيل كرم
والدتها المربية فدوى عبدالله
أشقاؤها الدكتور سيمون زوجته زينه النكت وعائلتهما
الدكتور رمزي زوجته نانسي كرم وعائلتهما
شقيقاتها الدكتورة ضحى زوجة الدكتور مارك سابق وعائلتهما
الدكتورة لطيفة زوجة العميد الركن المتقاعد مانويل كرجيان
حماها سعدالله سركيس زوجته ماري ضاهر
أسلافها البروفسور بيار زوجته ليديا مدري وعائلتهما
الدكتور نبيل زوجته الدكتورة ماري كلود خوري وعائلتهما
المهندس شربل
إبنة حميها الدكتورة هيلدا زوجة الدكتور بسام غازي وعائلتهما
وعموم عائلات سركيس، كرم، عبدالله، كشيشيان، النكت، سابق، كرجيان، ضاهر، مدري، خوري، غازي، حيدر، عبود وانسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون اليكم بمزيد من الاسى والحزن فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة
البروفسور
دولا ميخائيل كرم
نائبة رئيس جامعة القديس يوسف للأبحاث وعميد فخري لكلية الصيدلة
المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الإثنين الواقع فيه 2 تشرين الأول 2023 متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة والنصف من بعد ظهر الأربعاء 4 الجاري في كنيسة مارجرجس للموارنة، وسط بيروت.
تقبل التعازي يومي الاربعاء والخميس 4 و5 تشرين الأول 2023 في صالون كنيسة مارجرجس للموارنة، وسط بيروت ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم الجمعة 6 الجاري في صالون كنيسة مار سمعان العامودي، فيع الكورة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة سيدة الإنتقال، القبيات الضهر إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ويقام قداس المرافقة عند الساعة الرابعة والنصف.