وهبه إميل عازار

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زوجته روزي ميشال دهانإبنه إميل زوجته سامنتا مناسا وأولادهما:تيا وكلاراإبنته ماري نويل زوجة تايلور لونغ وأولادهما:ليلا وسيليستشقيقه جميل عازارشقيقتاه الهام زوجة المحامي بولس عازار وعائلتهمانهى أرملة المرحوم سمير شيخاني وأولادها (في المهجر)وعموم عائلات: عازار، دهان، فريحه، مناسا، لونغ، شيخاني، كنعان وعموم أهالي غرزوز وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوموهبه إميل عازارالراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الإثنين الواقع فيه 2 تشرين الأول 2023 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 4 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الأشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في غرزوز.تقبل التعازي يوم الأربعاء 4 الجاري بعد الصلاة مباشرةً في الكنيسة،ويومي الخميس والجمعة 5 و6 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.