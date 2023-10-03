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تعازي ووفيات

وهبه إميل عازار

Lebanon 24
03-10-2023 | 23:40
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زوجته روزي ميشال دهان

إبنه إميل زوجته سامنتا مناسا وأولادهما:

تيا وكلارا

إبنته ماري نويل زوجة تايلور لونغ وأولادهما:

ليلا وسيليست

شقيقه جميل عازار

شقيقتاه الهام زوجة المحامي بولس عازار وعائلتهما
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نهى أرملة المرحوم سمير شيخاني وأولادها (في المهجر)

وعموم عائلات: عازار، دهان، فريحه، مناسا، لونغ، شيخاني، كنعان وعموم أهالي غرزوز وأنسباؤهم ينعون اليكم بمزيد من الحزن والاسى فقيدهم الغالي المرحوم

وهبه إميل عازار

الراقد على رجاء القيامة المجيدة يوم الإثنين الواقع فيه 2 تشرين الأول 2023 متمماً واجباته الدينية. يحتفل بالصلاة لراحة نفسه عند الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الأربعاء 4 الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الأشرفية ثم يوارى الثرى في مدافن العائلة في غرزوز.

تقبل التعازي يوم الأربعاء 4 الجاري بعد الصلاة مباشرةً في الكنيسة،

ويومي الخميس والجمعة 5 و6 الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس، (مار نقولا) الأشرفية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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