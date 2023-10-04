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تعازي ووفيات
جورج الخوري بطرس راجي
Lebanon 24
04-10-2023
|
23:51
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رئيس ومدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية
المهندس ناصيف سقلاوي
اعضاء لجنة الإدارة
نقابة الموظفين والعمال
مجلس صندوق التعاضد
الجمعية الرياضية
رابطة القدامى
يتقدمون بأحر التعازي من عائلة المرحوم
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جورج الخوري بطرس راجي
(من مؤسسي رابطة قدامى الريجي)
تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته الصبر والسلوان.
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