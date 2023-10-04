جورج الخوري بطرس راجي

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رئيس ومدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانيةالمهندس ناصيف سقلاوياعضاء لجنة الإدارةنقابة الموظفين والعمالمجلس صندوق التعاضدالجمعية الرياضيةرابطة القدامىيتقدمون بأحر التعازي من عائلة المرحومجورج الخوري بطرس راجي(من مؤسسي رابطة قدامى الريجي)تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته الصبر والسلوان.