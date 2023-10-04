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تعازي ووفيات

جورج الخوري بطرس راجي

Lebanon 24
04-10-2023 | 23:51
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رئيس ومدير عام ادارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية

المهندس ناصيف سقلاوي

اعضاء لجنة الإدارة

نقابة الموظفين والعمال

مجلس صندوق التعاضد

الجمعية الرياضية

رابطة القدامى

يتقدمون بأحر التعازي من عائلة المرحوم
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جورج الخوري بطرس راجي

(من مؤسسي رابطة قدامى الريجي)

تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته، وألهم عائلته الصبر والسلوان.

 
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