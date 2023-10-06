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تعازي ووفيات

وفاة كرازيلا جورج حجل

Lebanon 24
06-10-2023 | 00:32
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وفاة كرازيلا جورج حجل

أولادها جوسلين طاسو وفانيسا وناتالي كميل جميّل

توفيق طاسو واولاده ستيفانو ولوسيانو ولويجي

ميرنا طاسو وزوجها جورج حاج واولادهما: الكسندر وسيسيليا زوجة دنيس مارتينللي
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وليد طاسو وزوجته كارول شلهوب واولادهما: مارك وماريا

كريم طاسو وابنته جوزفين (في المهجر)

أشقائها: اولاد المرحومة ليليان ارملة الياس سابا وعائلاتهم

مارلين حجل

فريال حجل وزوجها موريس أسعد زرد وعائلتهم

فادي حجل وزوجته آن بوبروف وعائلتهم (في المهجر)

اولاد ابنة حميها المرحومة رين طاسو ارملة فضلو بطيخه وعائلاتهم

وعموم عائلات طاسو، حجل، مجاعص، جميّل، حاج، شلهوب، سابا، زرد، مارتينللي، بطيخه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومة كرازيلا جورج حجل 
ارملة المرحوم جوزف توفيق طاسو

المنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع في 5 تشرين الأول 2023 متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة 6 تشرين الأول 2023 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.

تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.

الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.
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