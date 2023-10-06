وفاة كرازيلا جورج حجل

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أولادها جوسلين طاسو وفانيسا وناتالي كميل جميّلتوفيق طاسو واولاده ستيفانو ولوسيانو ولويجيميرنا طاسو وزوجها جورج حاج واولادهما: الكسندر وسيسيليا زوجة دنيس مارتينلليوليد طاسو وزوجته كارول شلهوب واولادهما: مارك ومارياكريم طاسو وابنته جوزفين (في المهجر)أشقائها: اولاد المرحومة ليليان ارملة الياس سابا وعائلاتهممارلين حجلفريال حجل وزوجها موريس أسعد زرد وعائلتهمفادي حجل وزوجته آن بوبروف وعائلتهم (في المهجر)اولاد ابنة حميها المرحومة رين طاسو ارملة فضلو بطيخه وعائلاتهموعموم عائلات طاسو، حجل، مجاعص، جميّل، حاج، شلهوب، سابا، زرد، مارتينللي، بطيخه وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم فقيدتهم الغالية المأسوف عليها المرحومةارملة المرحوم جوزف توفيق طاسوالمنتقلة الى رحمته تعالى يوم الخميس الواقع في 5 تشرين الأول 2023 متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة بعد ظهر يوم الجمعة 6 تشرين الأول 2023 الجاري في كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية حيث توارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الصلاة وبعدها في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً ويوم السبت 7 الجاري في صالون كنيسة القديس ديمتريوس للروم الارثوذكس (مار متر)، الاشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.الرجاء اعتبار هذه النشرة اشعاراً خاصاً.