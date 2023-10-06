بیار جورج مسلّم

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زوجته داليدا طانيوس ابوحيدر الياسابنه بیار جونیور مسلّمإبنته جيل مسلّموالدته جيل الفرد مسلّمأشقاؤه الدكتور نقولا مسلّم وعائلتهالمحامي ميشال مسلّمالمختار ربيع مسلّمعمته سميرة نقولا مسلّموأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحومبیار جورج مسلّميحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد ٨ تشرين الأول ۲۰۲۳ في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية طيلة يوم الأحد ۸ تشرين الأول ۲۰۲۳ من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً.كما تقبل التعازي يوم الاثنين ۹ تشرين الأول ۲۰۲۳ في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بيروت، طريق الشام وذالك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.