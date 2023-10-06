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تعازي ووفيات
بیار جورج مسلّم
Lebanon 24
06-10-2023
|
23:21
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زوجته داليدا طانيوس ابوحيدر الياس
ابنه بیار جونیور مسلّم
إبنته جيل مسلّم
والدته جيل الفرد مسلّم
أشقاؤه الدكتور نقولا مسلّم وعائلته
المحامي ميشال مسلّم
المختار ربيع مسلّم
عمته سميرة نقولا مسلّم
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وأنسباؤهم ينعون اليكم فقيدهم الغالي المأسوف على شبابه المرحوم
بیار جورج مسلّم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه في تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأحد ٨ تشرين الأول ۲۰۲۳ في كاتدرائية سيدة النجاة، زحلة.
تقبل التعازي في صالون الكاتدرائية طيلة يوم الأحد ۸ تشرين الأول ۲۰۲۳ من الساعة العاشرة صباحاً لغاية السادسة مساءً.
كما تقبل التعازي يوم الاثنين ۹ تشرين الأول ۲۰۲۳ في صالون مطرانية الروم الملكيين الكاثوليك بيروت، طريق الشام وذالك من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.
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