زوجة الفقيد عفت جميل كنعان
إبنه المهندس جميل أبوعسلي
إبنته المهندسة مايا زوجة الدكتور طارق الغريب وعائلتهما
أحفاده نيقولا، ليا وميكا الغريب
أشقاؤه شارل أبوعسلي وعائلته
ريمون أبوعسلي وعائلته
مروان أبوعسلي وعائلته (في المهجر)
شقيقته غادة أبوعسلي
أعمامه أولاد المرحوم أسعد وعائلاتهم
أولاد المرحوم لطفي وعائلاتهم (في المهجر)
أولاد المرحوم فايز وعائلاتهم
أولاد المرحوم نسيب وعائلاتهم
عمته إبن المرحومة ليندا أبي راشد وعائلته
وأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحوم
سمير توفيق أبوعسلي
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر غداً الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ساحة النجمة، ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، عبيه.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الخميس 12 تشرين الأول 2023 في صالون كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ساحة النجمة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، ويوم الجمعة 13 الجاري في القصر التنوخي – عبيه إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساءً.