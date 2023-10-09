سمير توفيق أبوعسلي

Advertisement

زوجة الفقيد عفت جميل كنعانإبنه المهندس جميل أبوعسليإبنته المهندسة مايا زوجة الدكتور طارق الغريب وعائلتهماأحفاده نيقولا، ليا وميكا الغريبأشقاؤه شارل أبوعسلي وعائلتهريمون أبوعسلي وعائلتهمروان أبوعسلي وعائلته (في المهجر)شقيقته غادة أبوعسليأعمامه أولاد المرحوم أسعد وعائلاتهمأولاد المرحوم لطفي وعائلاتهم (في المهجر)أولاد المرحوم فايز وعائلاتهمأولاد المرحوم نسيب وعائلاتهمعمته إبن المرحومة ليندا أبي راشد وعائلتهوأنسباؤهم ينعون فقيدهم المرحومسمير توفيق أبوعسلييحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الواحدة من بعد ظهر غداً الأربعاء 11 تشرين الأول 2023 في كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ساحة النجمة، ثم يوارى الثرى في مدفن العائلة، عبيه.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر. ويوم الخميس 12 تشرين الأول 2023 في صالون كاتدرائية القديس جاورجيوس للروم الأرثوذكس – ساحة النجمة إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر حتى السادسة مساءً، ويوم الجمعة 13 الجاري في القصر التنوخي – عبيه إبتداءً من الساعة الثانية بعد الظهر حتى الخامسة مساءً.