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تعازي ووفيات

آني بوياجيـان

Lebanon 24
10-10-2023 | 23:14
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جاك بوياجيان وزوجته سارین سارکیسیان واولادهم: ليلا وليون

رافي بوياجيان وزوجته ماري اموديان واولادهم: باسكال، کریستیان وجان پول

مادلين فانليان أرملة المرحوم أبراهام فانليان

آرام بالیان

شاهي وزوجته لوسين باليان
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وعموم عائلات : بوياجيان، باليان، فانلیان، سارکیسیان، امودیان، کفریان، شنوروکیان، جابوریان، ارابیان، سیرمانوکیان، بوکویس، پارتامیان، کسّاب، تافيتيان، الماجيان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن فقيدتهم المأسوف عليها المرحومة

آني بوياجيـان

(المولودة باليان)

المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في ١٠ تشرين الاول ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر اليوم الاربعاء ۱۱ تشرين الاول في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي، ساحة دباس، وسط بيروت.

تقبل التعازي اليوم الاربعاء وغداً الخميس ۱۱ و ۱۲ الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكاتدرائية.
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