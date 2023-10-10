آني بوياجيـان

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جاك بوياجيان وزوجته سارین سارکیسیان واولادهم: ليلا وليونرافي بوياجيان وزوجته ماري اموديان واولادهم: باسكال، کریستیان وجان پولمادلين فانليان أرملة المرحوم أبراهام فانليانآرام بالیانشاهي وزوجته لوسين باليانوعموم عائلات : بوياجيان، باليان، فانلیان، سارکیسیان، امودیان، کفریان، شنوروکیان، جابوریان، ارابیان، سیرمانوکیان، بوکویس، پارتامیان، کسّاب، تافيتيان، الماجيان وأنسباؤهم في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الحزن فقيدتهم المأسوف عليها المرحومةآني بوياجيـان(المولودة باليان)المنتقلة إلى رحمته تعالى يوم الثلاثاء الواقع في ١٠ تشرين الاول ۲۰۲۳ متممة واجباتها الدينية.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثانية ونصف من بعد ظهر اليوم الاربعاء ۱۱ تشرين الاول في كاتدرائية القديسين غريغوريوس المنور والياس النبي، ساحة دباس، وسط بيروت.تقبل التعازي اليوم الاربعاء وغداً الخميس ۱۱ و ۱۲ الجاري ابتداء من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السابعة مساءً في صالون الكاتدرائية.