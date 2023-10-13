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تعازي ووفيات

وفاة ايمي نقولا فيعاني

Lebanon 24
13-10-2023 | 00:37
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ايمي نقولا فيعاني:
ابن الفقيدة جوني عازار وزوجته نورما ابو شلش وأولادهما:

باترو عازار

ماريا زوجة اونور غونيل وعائلتهما

ابنتاها دولي زوجة متري عازار وأولادهما:

جورج وزوجته كارين الراعي وعائلتهما
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كارول زوجة سامر يونس وعائلتهما

تينا عازار

داني أرملة المرحوم المحامي غسان معلولي وولدها:

موسى معلولي

شقيقاها عائلة المرحوم حبيب نقولا فيعاني

أرملة المرحوم فريد نقولا فيعاني: اليان جريديني وأولادها وعائلاتهم

وانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة ايمي نقولا فيعاني، أرملة المرحوم باترو متري عازار، الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاربعاء ۱۱ تشرين الأول ۲۰۲۳.

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ١٣ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية وتوارى الثرى في مدافن العائلة (مارمتر).

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم السبت ١٤ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.

 

 
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