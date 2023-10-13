وفاة ايمي نقولا فيعاني

Advertisement

ايمي نقولا فيعاني:ابن الفقيدة جوني عازار وزوجته نورما ابو شلش وأولادهما:باترو عازارماريا زوجة اونور غونيل وعائلتهماابنتاها دولي زوجة متري عازار وأولادهما:جورج وزوجته كارين الراعي وعائلتهماكارول زوجة سامر يونس وعائلتهماتينا عازارداني أرملة المرحوم المحامي غسان معلولي وولدها:موسى معلوليشقيقاها عائلة المرحوم حبيب نقولا فيعانيأرملة المرحوم فريد نقولا فيعاني: اليان جريديني وأولادها وعائلاتهموانسباؤهم ينعون فقيدتهم المرحومة ايمي نقولا فيعاني، أرملة المرحوم باترو متري عازار، الراقدة على رجاء القيامة والحياة الأبدية يوم الاربعاء ۱۱ تشرين الأول ۲۰۲۳.يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الجمعة ١٣ الجاري في كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الاشرفية وتوارى الثرى في مدافن العائلة (مارمتر).تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكنيسة ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ويوم السبت ١٤ الجاري في صالون كنيسة القديس نيقولاوس للروم الأرثوذكس (مارنقولا)، الأشرفية ابتداءً من الساعة الحادية عشرة من قبل الظهر ولغاية السادسة مساءً.