الدكتور شاكر يوسف جبران

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رقد على رجاء القيامةالدكتور شاكر يوسف جبرانأستاذ جامعي ومحاضر في الرياضيات في كليتي العلوم والهندسة في الجامعة اللبنانية سابقاًرئيس لجنتي الرياضيات في الامتحانات الرسمية وامتحانات الدخول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية سابقاًمدير كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية سابقازوجته ريموند بولس عطااللهأولاده المهندس يوسف والمهندس جادوالمهندسة مايا زوجة الدكتور فيكتور عرمان وأولادهما: عليا وفؤادشقيقاه المهندس شوقي ووجديشقيقاته سعاد كريدي وأولاد المرحومة نهاد عوادوالدكتورة ماري لويز وإيفلين نمور وناهيةوحلا خيّاط وإنعام أنجيلوبولوسوعائلاتهم ينعونه اليكميحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء 17 تشرين الاول 2023 في كاتدرائية مارجرجس المارونية - وسط بيروت، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه مشموشة (قضاء جزين) حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة دير سيدة مشموشة ويوارى الثرى في مدفن العائلة.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً والأربعاء 18 الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس المارونية - وسط بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.