رقد على رجاء القيامة
الدكتور شاكر يوسف جبران
أستاذ جامعي ومحاضر في الرياضيات في كليتي العلوم والهندسة في الجامعة اللبنانية سابقاً
رئيس لجنتي الرياضيات في الامتحانات الرسمية وامتحانات الدخول لكلية الهندسة في الجامعة اللبنانية سابقاً
مدير كلية ادارة الاعمال في الجامعة اللبنانية سابقا
زوجته ريموند بولس عطاالله
أولاده المهندس يوسف والمهندس جاد
والمهندسة مايا زوجة الدكتور فيكتور عرمان وأولادهما: عليا وفؤاد
شقيقاه المهندس شوقي ووجدي
شقيقاته سعاد كريدي وأولاد المرحومة نهاد عواد
والدكتورة ماري لويز وإيفلين نمور وناهية
وحلا خيّاط وإنعام أنجيلوبولوس
وعائلاتهم ينعونه اليكم
يحتفل بالصلاة لراحة نفسه الساعة الثانية عشرة ظهر غد الثلثاء 17 تشرين الاول 2023 في كاتدرائية مارجرجس المارونية - وسط بيروت، ثم ينقل جثمانه الى مسقط رأسه مشموشة (قضاء جزين) حيث تقام صلاة وضع البخور لراحة نفسه الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة دير سيدة مشموشة ويوارى الثرى في مدفن العائلة.
تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة العاشرة صباحاً والأربعاء 18 الجاري في صالون كاتدرائية مارجرجس المارونية - وسط بيروت من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً.