Advertisement

تعازي ووفيات

أرليت زبوني

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:10
A-
A+
Doc-P-1119434-638332098987055383.jpg
Doc-P-1119434-638332098987055383.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
جان بول زبوني

جويل غصّين

فيليب زبوني (في المهجر)

ستيفان زبوني زوجته ناتاليا نوزادزي وأولادهما: أنطوني ودافيد (في المهجر)

ندى أصفر

غرازييلا (بيتو) فيعاني المولودة فان دير إلست وعائلتها (في المهجر)
Advertisement

باتريك (كيكو) فان دير إلست وعائلته (في المهجر)

جان مارك زبوني (في المهجر)

غريغوري زبوني وعائلته (في المهجر)

ماريا زبوني وعائلتها (في المهجر)

عائلة المرحومة ميا زبوني (في المهجر)

ينعون اليكم بمزيد الحزن وفاة والدتهم وحماتهم وجدتهم وخالتهم يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023، في عامها الـ 104.

أرليت زبوني

(المولودة فان دير إلست)

أرملة المرحوم الدكتور جورج زبوني

يحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 19 تشرين الأول في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، وتوارى الثرى في مدفن العائلة في مدافن السريان الكاثوليك، رأس النبع.

تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 20 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالة الكاتدرائية.

Mail: jp_zebouni@hotmail.com
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في تعازي ووفيات Lebanon 24
00:11 | 2023-10-18
23:30 | 2023-10-15
00:53 | 2023-10-15
05:39 | 2023-10-14
03:37 | 2023-10-13
00:37 | 2023-10-13
فيديو
lebanon 24
17:30 | 2023-10-15 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24