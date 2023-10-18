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جان بول زبونيجويل غصّينفيليب زبوني (في المهجر)ستيفان زبوني زوجته ناتاليا نوزادزي وأولادهما: أنطوني ودافيد (في المهجر)ندى أصفرغرازييلا (بيتو) فيعاني المولودة فان دير إلست وعائلتها (في المهجر)باتريك (كيكو) فان دير إلست وعائلته (في المهجر)جان مارك زبوني (في المهجر)غريغوري زبوني وعائلته (في المهجر)ماريا زبوني وعائلتها (في المهجر)عائلة المرحومة ميا زبوني (في المهجر)ينعون اليكم بمزيد الحزن وفاة والدتهم وحماتهم وجدتهم وخالتهم يوم الثلاثاء 17 تشرين الأول 2023، في عامها الـ 104.أرليت زبوني(المولودة فان دير إلست)أرملة المرحوم الدكتور جورج زبونييحتفل بالصلاة لراحة نفسها الساعة الثالثة من بعد ظهر يوم الخميس 19 تشرين الأول في كاتدرائية سيدة البشارة للسريان الكاثوليك، المتحف، وتوارى الثرى في مدفن العائلة في مدافن السريان الكاثوليك، رأس النبع.تقبل التعازي قبل الدفن في صالون الكاتدرائية إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، ويوم الجمعة 20 الجاري إبتداءً من الساعة الحادية عشرة قبل الظهر ولغاية الساعة السادسة مساءً في صالة الكاتدرائية.Mail: jp_zebouni@hotmail.com