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تعازي ووفيات

فيليب لورنس دلبورغو

Lebanon 24
18-10-2023 | 00:11
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بسم الله الرحمن الرحيم

إنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُون

ناصر وغاده الخليل

حسن وفدوى الاسعد واولادهما

بهيجة وعزة وعلي

عبير الخليل

علي الخليل

ينعون صهرهم الغالي

فيليب لورنس دلبورغو

زوجته مزين ناصر الخليل
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الذي وافته المنية في الولايات المتحدة حيث ووري الثرى.

تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه بعد ظهر يومي الخميس والجمعة

الموافقين في 19 و20 تشرين الأول 2023 من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً في منزل ناصر الخليل الرملة البيضا - كورنيش البحر - بناية الصبان (اتحاد المصارف العربية) ط 4

وفي صور الجمعة 27 تشرين الأول 2023 من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً في منزل ناصر الخليل - بناية محي الدين - حي الآثار - ط 7.

مع دعاءٍ له بالرحمة وبأن يعزز سبحانه إيماننا جميعاً.
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