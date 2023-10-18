فيليب لورنس دلبورغو

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بسم الله الرحمن الرحيمإنّا لله وإنّا إليهِ رَاجعُونناصر وغاده الخليلحسن وفدوى الاسعد واولادهمابهيجة وعزة وعليعبير الخليلعلي الخليلينعون صهرهم الغاليفيليب لورنس دلبورغوزوجته مزين ناصر الخليلالذي وافته المنية في الولايات المتحدة حيث ووري الثرى.تتلى آيات من الذكر الحكيم عن روحه بعد ظهر يومي الخميس والجمعةالموافقين في 19 و20 تشرين الأول 2023 من الساعة الثالثة وحتى السابعة مساءً في منزل ناصر الخليل الرملة البيضا - كورنيش البحر - بناية الصبان (اتحاد المصارف العربية) ط 4وفي صور الجمعة 27 تشرين الأول 2023 من الساعة الثالثة حتى السابعة مساءً في منزل ناصر الخليل - بناية محي الدين - حي الآثار - ط 7.مع دعاءٍ له بالرحمة وبأن يعزز سبحانه إيماننا جميعاً.